«Душили, пока он не стал прогрызать пакет зубами». Правозащитница обвинила полицейских Татарстана в пытках задержанных

Глава Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова сообщила о пытках задержанных в подразделении по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД, передает издание «Idel.Реалии».

Она утверждает, что полицейские пытали ее брата Сергея Григорьева, задержанного в апреле 2017 года по подозрению в разбойном нападении и вымогательстве (позже он был осужден на пять лет, но свою вину не признал).

По ее словам, сотрудники УБОП пытались душить Григорьева, надевая на голову полиэтиленовый пакет. «Душили, пока он не стал прогрызать пакет зубами. Затем были пытки током: к ногам и ягодицам прикладывали железные клеммы и гоняли ток по его телу с помощью самодельной машинки», — рассказала Шакирова.

Главный участник пыток — замначальника подразделения по борьбе с оргпреступностью Дмитрий Марфин, утверждает правозащитница.

В казанском управлении Следственного комитета, куда обращалась Шакирова, отказались возбуждать уголовное дело. Правозащитница также писала главе СК Александру Бастрыкину, но ей ответили, что в действиях полицейских не было ничего противоправного.

Всего она нашла около десятка потерпевших, которые рассказали о пытках в УБОП по Татарстану. У одного из них были отбиты почки и зафиксирован ожог полового органа. Все пострадавшие подали заявления в правоохранительные органы и обратились к президенту Владимиру Путину.