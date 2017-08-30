Более 300 актеров, режиссеров и драматургов потребовали закрыть дело «Седьмой студии»

Более 300 молодых режиссеров, актеров, художников, продюсеров, драматургов, музыкантов и критиков выступили с требованием закрыть дело «Седьмой студии» и освободить Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

В частности, открытое письмо подписали режиссеры Дмитрий Волкострелов, Марфа Горвиц и Максим Диденко, композитор Илья Демуцкий, хореограф Иван Естегнеев, драматург Валерий Печейкин, театральный критик Павел Руднев, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич.

В их заявлении говорится, что действия Следственного комитета в отношении обвиняемых по делу «Седьмой студии» являются демонстрацией силы, а само дело политически мотивировано. «Настоящая причина преследования Серебренникова — в „неправильных“ спектаклях и „неправильной“ гражданской позиции», — считают авторы заявления.

Расследование дела, по их словам, проходит с грубыми нарушениями: в нем неоднократно менялась сумма якобы причиненного ущерба, а бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский месяц провел под арестом, хотя уголовное дело против него на тот момент не было возбуждено.

Продолжающееся следствие, как говорится в заявлении, ставит под угрозу жизнь и здоровье бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая находится в СИЗО, несмотря на ряд заболеваний.

В деле «Седьмой студии», по мнению авторов письма, нет состава преступления. «Правила финансовой отчетности для театра сформулированы так, что их невозможно не нарушать без ущерба творческой работе — это подтвердит любой директор, режиссер, продюсер, работающий в государственном театре. Такая ситуация создает идеальную среду для цензуры и контроля», — говорится в заявлении.

Авторы письма подчеркивают, что «Серебренников — первый в новейшей истории России режиссер мирового уровня, отправленный под арест». Дело «Седьмой студии», как говорится в письме, уже навредило репутации России в мире.