Более 300 актеров, режиссеров и драматургов потребовали закрыть дело «Седьмой студии»

Meduza
07:53, 30 августа 2017
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Более 300 молодых режиссеров, актеров, художников, продюсеров, драматургов, музыкантов и критиков выступили с требованием закрыть дело «Седьмой студии» и освободить Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

В частности, открытое письмо подписали режиссеры Дмитрий Волкострелов, Марфа Горвиц и Максим Диденко, композитор Илья Демуцкий, хореограф Иван Естегнеев, драматург Валерий Печейкин, театральный критик Павел Руднев, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич.

В их заявлении говорится, что действия Следственного комитета в отношении обвиняемых по делу «Седьмой студии» являются демонстрацией силы, а само дело политически мотивировано. «Настоящая причина преследования Серебренникова — в „неправильных“ спектаклях и „неправильной“ гражданской позиции», — считают авторы заявления.

Расследование дела, по их словам, проходит с грубыми нарушениями: в нем неоднократно менялась сумма якобы причиненного ущерба, а бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский месяц провел под арестом, хотя уголовное дело против него на тот момент не было возбуждено.

Продолжающееся следствие, как говорится в заявлении, ставит под угрозу жизнь и здоровье бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая находится в СИЗО, несмотря на ряд заболеваний.

В деле «Седьмой студии», по мнению авторов письма, нет состава преступления. «Правила финансовой отчетности для театра сформулированы так, что их невозможно не нарушать без ущерба творческой работе — это подтвердит любой директор, режиссер, продюсер, работающий в государственном театре. Такая ситуация создает идеальную среду для цензуры и контроля», — говорится в заявлении.

Авторы письма подчеркивают, что «Серебренников — первый в новейшей истории России режиссер мирового уровня, отправленный под арест». Дело «Седьмой студии», как говорится в письме, уже навредило репутации России в мире.

Обвиняемым по делу «Седьмой студии» инкриминируют хищение бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Алексей Малобродский и Нина Масляева заключены под стражу, режиссер Кирилл Серебренников и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин находятся под домашним арестом. По делу также проходит исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, она объявлена в розыск.
По последней версии Следственного комитета, сумма ущерба по делу «Седьмой студии» составила 68 миллионов рублей. Первоначально СК говорил об ущербе в 200 миллионов.
Кирилл Серебренников утверждает, что все выделенные на «Платформу» деньги расходовались на постановку спектаклей. На судебном заседании по мере пресечения Малобродскому следствие заявляло, что были украдены деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь». В действительности он был поставлен и прошел с большим успехом.

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