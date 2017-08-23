23 августа Басманный суд Москвы отправил под домашний арест российского режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Следствие обвиняет Серебренникова и несколько сотрудников созданной им «Седьмой студии» в хищении бюджетных средств. У суда собрались сотни людей, которые протестовали против его преследования. В поддержку режиссера выступили десятки известных актеров и других деятелей культуры. «Медуза» следит за тем, как комментируют новость о домашнем аресте Серебренникова артисты, деятели культуры и чиновники.

сценарист

Самое абсурдное в обвинениях, предъявляемых Серебренникову, — это несоответствие масштабов и сути «преступного умысла» с тем, что человек имеет и имел: творческую реализацию, славу, международное признание, возможность руководить огромными и сложнейшими проектами.

Деньги, которые якобы похитила «преступная группа», — ничто в сравнении со всем этим. «Владимир Высоцкий создал преступную группу с целью хищения пяти мешков муки». «Юрий Любимов угнал автомобиль». «Андрей Тарковский организовал кражу пальто из гардероба».

Это все от убогости представлений о ценностях и мотивациях в головах у людей в погонах и мантиях. «Театр, опера, балет, кино — это все непонятно че и зачем. А ложечки мы бы и сами украли. Ложечки — реальная вещь. Теперь понятно, на фига вы всю эту культурную деятельность затевали».

«Юрий Никулин украл из цирка слона».

журналист

У меня иллюзий не было, скажу вам честно, потому что обычно, как мы знаем по опыту, то, что следствие просит, то суд и выполняет. То, что просит адвокат, никогда суд не выполняет. Поэтому когда мы сегодня утром узнали, что в материалах дела следствие просит о домашнем аресте почти на два месяца, я думаю, что исход был понятен. Конечно, у людей, которые в первый раз оказываются в таком положении, как Кирилл Серебренников, есть надежда на чудо, потому что за тебя поручаются такие люди. И судья сегодня с большим удовольствием произносила знакомые ей имена — Андрея Малахова, Филиппа Киркорова. Ей было очень приятно, что такие люди имеют отношение к процессу, но это не сыграло никакой роли.

Не сыграло роли замечательное и эмоциональное, как всегда, выступление [режиссера] Андрея Сергеевича Смирнова, очень убедительное. Не сыграло роли выступление другого поручителя [режиссера] Алексея Мизгирева. Ирина Дмитриевна Прохорова готова была внести любую сумму залога, но, честно говоря, я вообще не помню, чтобы у нас где-то залог работал — это только в американских фильмах. Чуда не произошло. И уже думаешь — хорошо, что под домашним арестом, а не в СИЗО, как его товарищи.

журналист

Домашний арест. Получается, что по своей значимости Кирилл Серебренников равновелик министру экономики России Алексею Улюкаеву, Владимиру Евтушенкову и Евгении Васильевой из Минобороны.

Это значит, что надо отпускать под домашний арест и Малобродского и Масляеву. Иначе — нечестно и несправедливо.

Томас Кох

директор по коммуникациям Штутгартской оперы

Сейчас мы пытаемся оценить ситуацию. Пока мы не будем отменять премьеру и оставляем дату, которая предполагалась ранее (премьера спектакля в постановке Серебренникова запланирована на 22 октября — прим. «Медузы»). Сейчас театр на каникулах; руководители театра должны будут собраться и принять решение… Кирилл Серебренников должен был приступить к репетициям в Штутгарте 19 сентября.

Ирина Прохорова

главный редактор «Нового литературного обозрения»

Конечно, это очень трагично, печально. И можно представить, как чувствует себя творческий человек, который лишен возможности работать. Для него это фактически смерть.

Франция обеспокоена арестом режиссера Кирилла Серебренникова, художественного руководителя «Гоголь-Центра» и важной фигуры в культурном диалоге между нашими странами последних лет. Франция будет внимательно следить за развитием этого дела и надеется на его скорое рассмотрение с учетом норм правового государства.

дирижер, худрук Пермского театра оперы и балета

Любое государство должно стремиться к созданию такой системы управления, где люди доверяют правоохранительным органам, доверяют суду. Но ситуация, свидетелями которой мы стали, создает ровно противоположный эффект.

Что мы видим сейчас? Известные господа открыто присваивают огромные средства и остаются на свободе, более того, пользуются привилегиями и продолжают руководить государственными театрами. А люди, которые занимаются настоящим делом, создают нечто действительно новое в современном искусстве, что получает признание во всем мире, оказываются за решеткой.

Более того, интеллигентного человека, не оказывающего сопротивления, хватают и уводят в тюрьму люди в масках, как преступника. Такое грубое обращение и предвзятое отношение к художнику недопустимо. Это дискредитирует саму систему правосудия в нашей стране. Если так будет продолжаться, режиссеры будут бояться делать свою работу, которая требует свободы высказывания и поиска нового языка. А если государственная система лишится доверия, мы пропали.

Мы солидарны с Кириллом Серебренниковым и поддерживаем его. Под арестом сейчас находится не только крупный российский режиссер, на скамье подсудимых — современное российское искусство.

публицист

Пишут, министр культуры Мединский покрасил забор в Казани. Приятно, когда человек в правильное время занят посильным делом.

журналист

Эта собака — она, если берет в зубы, то уже не выпускает, и тащит, куда ей велели. Вот они и тащат. Я, откровенно говоря, не рассчитывал ни на какие чудеса сегодня, и я ни рад видеть здесь [у суда] почти триста или четыреста в высшей степени симпатичных мне людей, в том числе множество всяких знаменитостей, мне кажется, это не могло и не должно было иметь никакого волшебного эффекта. Понятия не имею, почему [Серебренникову дали] домашний арест, а не подписку [о невыезде]. Велели травить, вот и травят. Понятно, что решения принимаются не здесь. Как-то странно взывать к какому-то милосердию или справедливости судьи. Есть другие люди в другом месте, которые велели как-то затащить человека в это дело в качестве обвиняемого. Вот он затащен. Вот и все.

журналист

Я думаю по поводу этого ареста более или менее то же самое, что думают все цивилизованные люди. Это страшное, мракобесное решение, которое вбивает гвоздь в культурное развитие нашей страны. Просто опускаются люди у всех людей, которые хоть сколько-нибудь знают Кирилла и хоть сколько-нибудь знают, сколько он сделал для культурного контекста нашей страны. Он сам все сказал сейчас, находясь за решеткой, — о том, что всю свою сознательную жизнь он старается делать нашу страну привлекательной для тех, кто живет в России и для всего мира. Он пытается сделать нашу страну не какой-то маленькой провинцией с большой территорией, а привлекательной и классной страной, которой аплодируют везде. Я не понимаю, кому так сильно перешел дорогу талантливый режиссер.

режиссер

Если его пытаются заключить из-за его точки зрения или творческих планов и мыслей, то это безумие и это ужасно. Если говорить о том, что украдены деньги, то надо доказать, что они украдены и все. Вообще эта истерика, она такая кукольная. И если человек не виноват, о чем тут можно говорить, допросили, посмотрели, разобрались, отпустили. В этом есть такая надуманность, такая довольно внешняя истерика, за которой ничего не стоит. Я очень желаю Серебренникову, чтобы все разрешилось правильно, он себя не признает виновным, значит, он не виноват, будет доказано, дай Бог ему здоровья, и пусть работает дальше. И выбирает тех, кто занимается его финансовой деятельностью.

Людмила Алексеева

правозащитница, глава «Московской Хельсинской группы»

Я рада, что его поместили под домашний арест, а не в изолятор. Но, по-моему, дело вообще выеденного яйца не стоит, и надо оставить их в покое. [Задержание Серебренникова говорит о том, что] силовые органы даже президента не шибко слушают, а уж кого пониже — тем более. А чего они ополчились против Серебренникова, я не понимаю.

актер

Домашний арест для Кирилла — это все равно что взять и стреножить артиста балета — танцуй! Нельзя арестовывать человека, когда он публичен, он все время на глазах. Я считаю, что это мошенничество не имело места, мы же все видели, что у Кирилла нет этих миллионов. Те, кто его арестовывали, хотели вызвать то, что сейчас происходило у Басманного суда.

советник президента по культуре

Я надеялся, что решением суда его отпустят под залог. В этом смысле надежды не оправдались. Думаю, что за невиновность Серебренникова будут продолжать бороться и дальше. На мой взгляд, это довольно постыдная история.

телеведущая, кинокритик

Я люблю Кирилла, считаю себя его другом, многое из его творчества созвучно моему восприятию искусства, он безусловно один из ярких представителей современной российской культуры, его фильмы имеют довольно весомый международный резонанс. Я бы хотела, чтобы в нашей горячо любимой родине, в стране, которую мы каждый день стараемся менять и меняемся сами вместе с ней, соблюдалось то, что на языке юристов называется Презумпция невиновности.

Уверена соответсвующие структуры разберутся со всем и справедливость восторжествует. А Кирилл Серебренников вернется к работе и из этой грубой постановки запомнит лишь то, сколько людей пришли к нему, написали ему, поделились с ним своей любовью. Без любви и милосердия мы медь звенящая. Тот, кто это сказал, многое претерпел, но, поменял мир.

совладелец «Дождя» и Republic

Так. И что делать-то? Так ведь каждого могут посадить. Каждого.

министр культуры РФ

Это очень печальная ситуация. Я точно знаю, что дело не заказное. У меня есть источник.