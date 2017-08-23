«Это очень печальная ситуация. Я точно знаю, что дело не заказное». Мединский — о домашнем аресте Серебренникова
Министр культуры России Владимир Мединский впервые прокомментировал задержание и домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
«Это очень печальная ситуация. Очень прискорбная», — сказал Мединский.
Министр добавил, что дело не было заказным. «Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник», — заверил он.
По словам Мединского, Минкультуры не может «проводить расследование по каждой подписи», к тому же «такие вещи бывают во всем мире, во многих странах».
22 августа с таким же комментарием выступил заместитель министра культуры Александр Журавский. Он назвал задержание Серебренникова «печальной ситуацией».
23 августа, когда Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о мере пресечения Серебренникову, Журавский заявил: «Во всяком случае, домашний арест гуманнее, чем иная мера пресечения».