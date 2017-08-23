«Это очень печальная ситуация. Я точно знаю, что дело не заказное». Мединский — о домашнем аресте Серебренникова

Интерфакс
14:52, 23 августа 2017
Надежный источник

Министр культуры России Владимир Мединский впервые прокомментировал задержание и домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

«Это очень печальная ситуация. Очень прискорбная», — сказал Мединский.

Министр добавил, что дело не было заказным. «Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник», — заверил он.

По словам Мединского, Минкультуры не может «проводить расследование по каждой подписи», к тому же «такие вещи бывают во всем мире, во многих странах».

22 августа с таким же комментарием выступил заместитель министра культуры Александр Журавский. Он назвал задержание Серебренникова «печальной ситуацией».

23 августа, когда Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о мере пресечения Серебренникову, Журавский заявил: «Во всяком случае, домашний арест гуманнее, чем иная мера пресечения».

Серебренникова отправили под домашний арест 23 августа, об этом ходатайствовал Следственный комитет. Защита просила освободить его под залог.
Режиссера обвиняют в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, руководство основанной им «Седьмой студии» похитило и обналичило 68 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Сам Серебренников отказался признавать свою вину, указав, что все деньги тратились на постановки.

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