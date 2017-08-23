Министр культуры России Владимир Мединский впервые прокомментировал задержание и домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

«Это очень печальная ситуация. Очень прискорбная», — сказал Мединский.

Министр добавил, что дело не было заказным. «Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник», — заверил он.

По словам Мединского, Минкультуры не может «проводить расследование по каждой подписи», к тому же «такие вещи бывают во всем мире, во многих странах».

22 августа с таким же комментарием выступил заместитель министра культуры Александр Журавский. Он назвал задержание Серебренникова «печальной ситуацией».

23 августа, когда Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о мере пресечения Серебренникову, Журавский заявил: «Во всяком случае, домашний арест гуманнее, чем иная мера пресечения».