истории

Как судят Кирилла Серебренникова. Видео Что происходит в Басманном суде и рядом с ним: Парфенов, Прохорова, Мирзоев и другие выступления в поддержку режиссера

Meduza
11:40, 23 августа 2017

23 августа в Басманном суде Москвы прошло заседание по определению меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении государственных средств по делу «Седьмой студии». «Медуза» публикует видео из зала суда и с акции рядом со зданием суда, на которую пришли несколько сотен человек.

Кирилла Серебренникова привозят в суд
Meduza
Серебренников разговаривает с адвокатом в зале суда
Meduza
Люди у Басманного суда скандируют: «Свободу!»
Meduza
Участница акции перед зданием суда Виктория Ивлева зачитывает речь Серебренникова на суде
Meduza
Владимир Мирзоев о Серебренникове
Meduza
Леонид Парфенов о Серебренникове
Meduza
Ирина Прохорова о Серебренникове
Meduza
Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест
Meduza
Серебренникова выводят из зала суда под песню: «Хочу перемен!»
Meduza

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