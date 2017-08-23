Как судят Кирилла Серебренникова. Видео Что происходит в Басманном суде и рядом с ним: Парфенов, Прохорова, Мирзоев и другие выступления в поддержку режиссера

23 августа в Басманном суде Москвы прошло заседание по определению меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении государственных средств по делу «Седьмой студии». «Медуза» публикует видео из зала суда и с акции рядом со зданием суда, на которую пришли несколько сотен человек.