истории
Почему преследуют Серебренникова? Подкаст «Медузы»
Meduza
20:03, 23 августа 2017
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков обсуждает с театральным продюсером Евгенией Шерменевой и сценаристом Михаилом Идовым арест режиссера Кирилла Серебренникова, дело «Седьмой студии» и проекта «Платформа», особенности театральной бухгалтерии и судьбу фильма о Викторе Цое «Лето», со съемок которого режиссера увезли на допрос в Следственный комитет.
Дорогие! К сожалению, в первой части подкаста есть небольшой брак по звуку. Мы это знаем — но такие разговоры перезаписать нельзя. Постараемся больше так не делать. Ваша «Медуза».
Дело Кирилла Серебренникова
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