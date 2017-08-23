Почему преследуют Серебренникова? Подкаст «Медузы»

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков обсуждает с театральным продюсером Евгенией Шерменевой и сценаристом Михаилом Идовым арест режиссера Кирилла Серебренникова, дело «Седьмой студии» и проекта «Платформа», особенности театральной бухгалтерии и судьбу фильма о Викторе Цое «Лето», со съемок которого режиссера увезли на допрос в Следственный комитет.

Дорогие! К сожалению, в первой части подкаста есть небольшой брак по звуку. Мы это знаем — но такие разговоры перезаписать нельзя. Постараемся больше так не делать. Ваша «Медуза».