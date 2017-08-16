Новую серию «Игры престолов» выложили в интернет за пять дней до премьеры

Шестая серия «Игры престолов», официальная премьера которой состоится в ночь на понедельник, 21 августа, появилась в интернете.

По неподтвержденным официально данным, сообщает Mashable и пользователи Reddit, в утечке виновато подразделение HBO в Испании.

HBO Spain, как сообщается, 16 августа открыло доступ к новой серии для подписчиков, исправив ошибку лишь примерно через час.

Кадры из шестой серии «Игры престолов» и двухминутный видеоролик были опубликованы в нескольких соцсетях, однако затем были удалены.

В твитере, отмечает Mashable, тем не менее остались многочисленные сообщения со спойлерами новой серии.