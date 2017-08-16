Новую серию «Игры престолов» выложили в интернет за пять дней до премьеры
Шестая серия «Игры престолов», официальная премьера которой состоится в ночь на понедельник, 21 августа, появилась в интернете.
По неподтвержденным официально данным, сообщает Mashable и пользователи Reddit, в утечке виновато подразделение HBO в Испании.
HBO Spain, как сообщается, 16 августа открыло доступ к новой серии для подписчиков, исправив ошибку лишь примерно через час.
Кадры из шестой серии «Игры престолов» и двухминутный видеоролик были опубликованы в нескольких соцсетях, однако затем были удалены.
В твитере, отмечает Mashable, тем не менее остались многочисленные сообщения со спойлерами новой серии.
В интернет ранее за несколько дней до премьеры попадала четвертая серия седьмого сезона «Игры престолов». Утечка, как предполагается, произошла на одном из индийских телеканалов, показывающем сериал.
В конце июля стало известно, что хакеры взломали телеканал HBO и украли, по их словам, полтора терабайта данных. Позже они, в числе прочего, выложили в интернет сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов».