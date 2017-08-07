«Игра престолов», четвертая серия: выживет ли… Спойлеры, спойлеры, спойлеры!

«Игра престолов» отметила середину седьмого сезона грандиозным файер-шоу: создатели сериала подожгли более 70 каскадеров, чего еще никогда не случалось ни на телевидении, ни в кино. Но запомнится эпизод не этим. Егор Москвитин рассказывает, что было в четвертой серии, и формулирует главные вопросы, оставшиеся после ее просмотра. Осторожно: миллион спойлеров!

Что произошло?

Продолжается череда трогательных и пугающих воссоединений, начавшихся в прошлой серии. Арья Старк вернулась в Винтерфелл, но в нем уже нет ни одного из ее прежних наставников и слуг: ни Ходора, ни сира Родрика. Санса рада встрече с сестрой, но, кажется, немного напугана новыми смертоносными навыками Арьи. У Брана продолжается катастрофическое падение EQ (эмоциональный интеллект): он холодно встретил сестру и еще холоднее попрощался с Мирой Рид, рисковавшей ради него жизнью и потерявшей брата. Зато Бран дал понять Мизинцу, что видел его прошлое, — и того это сильно напугало. Ключевое событие серии в Винтерфелле: Мизинец подносит Брану тот самый валирийский кинжал, с которым на мальчика напали еще в первом сезоне. Бран передаривает клинок Арье. Арья, опробовав лезвие в поединке с Бриенной, с вызовом смотрит на Мизинца. Между прочим, именно этот кинжал видел в одной из книг Цитадели Сэм. А фанаты уверены, что Мизинец стоит за покушением на Брана — и теперь сам примет смерть от своего меча.

По пути из Хайгардена Джейме в очередной раз отказывает наемнику Бронну в собственном замке. Захваченное золото Тиреллов благополучно добирается до Королевской гавани, так что Серсея закрывает кредит в Железном банке. Но у Банка есть новое выгодное предложение для постоянного клиента: деньги на найм элитных Золотых мечей из Эссоса! Серсея соглашается. А вот зерно, которое так нужно короне, Джейме доставить в город не успевает, потому что жалеет уставших солдат.

Тем временем Джон делает то, что у него получается лучше всего: приглашает девушку в пещеру. В этот раз он показывает Дейенерис наскальные рисунки в недрах Драконьего Камня, из которых следует, что давным-давно Первые люди и Дети леса объединились, чтобы дать отпор белым ходокам. Дейенерис соглашается на союз, но вновь требует от Джона преклонить колено. Успевает ли он это сделать в пещере, неясно, потому что приходят тревожные новости: Хайгарден пал, а Безупречные, взявшие Кастерли Рок, оказались в ловушке Грейджоя. Дейенерис впервые сомневается в верности Тириона и подумывает о том, чтобы в одиночку сжечь всю Королевскую гавань верхом на Дрогоне. Джон уговаривает ее попридержать драконов. Сир Давос отмечает, что между Королем Севера и Королевой-много-чего промелькнула искра. К берегам Драконьего камня причаливает Теон Грейджой — человек, больше многих виновный в гибели Робба Старка. Джону стоит больших усилий его не убить.

Кульминация серии: Дейенерис, Дрогон и дотракийцы атакуют армию Ланнистеров и Тарли. Дейенерис сжигает все обозы с зерном, а варвары сметают пехоту. Бронн успевает ранить Дрогона из баллисты, а Джейме вспоминает турнирную юность и атакует Дейенерис на коне с копьем. За всем этим наблюдает Тирион, явно не зная, кого поддерживать. За мгновение до того, как Дрогон испепелит Джейме, Бронн сбивает Ланнистера с седла и оба падают в воду. Но на Бронне легкие кожаные доспехи, а вот закованный в латы Джейме идет ко дну.

Серия удалась?

О да! До этого в «Игре престолов» было не так много битв, где зритель не знал, за кого болеть. Станнис против Серсеи при Черноводной, Джон против Игритт под Черным замком и, кажется, все. Первое столкновение Ланнистеров и Таргариенов не только мастерски снято (и поди теперь угадай, сознательно режиссер Мэтт Шакмен цитирует «Войну и мир» и «Власть огня», или нет), но и ставит в безвыходное положение зрителей. Никто не хочет, чтобы Серсея оставалась у власти — но никто и не хочет, чтобы погибли Джейме и Бронн. Дейенерис — лучший кандидат на трон, но атака дотракийцев — то еще испытание для зрителей на толерантность: даже западные журналисты уже вовсю вспоминают монголов.

А еще эпизоду — кстати, самому короткому за всю историю сериала — удается, не теряя ритм, передвинуть на шаг вперед всех значимых героев. Миссандея тревожится о Сером Черве, а Джон Сноу спрашивает у нее, действительно ли она свободна от Дейенерис. Арья видит, как изуродован Винтерфелл, а Санса — как изуродована ее семья. Бронн напоминает всем, что он в первую очередь наемник, а только потом чей-то друг. Теон Грейджой вновь встал на путь исправления. А одной реплики Дейенерис и одного взгляда Тириона достаточно, чтобы ожидать между ними раскола.

При этом из серии почти пропал юмор, если не считать двух острот про секс от самых неожиданных во всем сериале шутников — Дейенерис Таргариен и сира Давоса Сирта. Посмеялись и хватит.

Превью пятой серии седьмого сезона «Игры Престолов» GameofThrones

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