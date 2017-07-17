Да, мы уже посмотрели первую серию седьмого сезона «Игры престолов». И вот что увидели Спойлеры, спойлеры, спойлеры

Свершилось: вышел первый эпизод седьмого сезона «Игры престолов»! По заданию «Медузы» кинокритик Егор Москвитин разбирается, что в нем произошло и задается вопросами о том, что будет дальше.

Текст содержит спойлеры (очень много спойлеров!) первой серии седьмого сезона, которая называется «Драконий камень». Если вы хотите сами посмотреть, что произошло в Вестеросе, закройте этот материал и лучше поиграйте в игру по «Игре престолов». Или почитайте журналистское расследование о толстом коте, который воровал корм у своих детей.

Что произошло?

Арья Старк в личине старого Уолдера Фрея собрала его родственников на пир и отравила всех до единого — кроме очередной молодой жены. Так мы узнали, что она не до конца ожесточилась.

Бран Старк и Мира Рид неожиданно быстро и без приключений добрались до Черного замка, причем по пути Бран увидел жуткое видение: армию Короля Ночи на марше. В армии замечены два гиганта, и один из них очень похож на погибшего при Винтерфелле большого доброго великана Вун-Вуна. Поскольку Король Ночи и другие Белые Ходоки умеют воскрешать лишь тех, кто находится в зоне действия их некромантского «тиндера», это может означать, что мертвецы завоюют Винтерфелл. Хотя кому, как не Джону, знать, что трупы нужно сжигать.

Тормунд и его одичалые отправятся в Восточный дозор у моря — крепость, где ожидается прорыв Ходоков. Тормунд на прощание бросил полный любви взгляд на леди Бриенну. В конце серии от внезапно ставшего экстрасенсом Пса мы узнаем, что именно в этом замке произойдет битва с Королем ночи. А значит, Тормунд — вероятный кандидат на выбывание из сезона.

А что же Джон? Он решил не разорять дома отступников Карстарков и Амберов, как того прямо при всех участниках съезда потребовала Санса. Вместо этого он просто потребовал от детей погибших предателей, чтобы те ему заново присягнули. Так в сериале появляются трогательные мальчик и девочка, чьи земли станут передовой на войне с Ходоками. Мизинец наслаждается расколом между Сансой и Джоном. И пусть Санса нарушает субординацию, ее можно понять: поступая благородно, Джон повторяет ошибки Неда и Робба Старков. Кстати, затыкая ей рот, он едва ли не говорит «Твое место на кухне», но в серии есть и еще один феминистический мини-сюжет: в Винтерфелле объявляют обязательный призыв для женщин!

Helen Sloan / HBO / «Амедиатека»

Тем временем в Королевской гавани Серсея и Джейме пытаются проговорить потерю Томмена. Серсея называет мертвого сына предателем и обозначает планы построить новую династию на тысячу лет вперед. К недовольству Джейме, помогать королеве в этом будет Эурон Грейджой — морской пират, похожий на рок-звезду. Эурон — король Железных островов и командующий мощного флота. Серсея для виду отклоняет его предложение руки («двух рук» — подчеркивает подлый Грейджой прямо при Джейме) и сердца, но оставляет ему надежду. И очередной мужчина отправляется совершать ради нее подвиг.

Тем временем в другом уголке Королевства Френдзона несчастный Джорах Мормонт, влюбленный в Дейнерис и умирающий от «серой хвори», очень своеобразно знакомится с Сэмом Тарли. Впрочем, у Сэма много других хлопот. Длинная, отталкивающая, но при этом комичная сцена показывает, что теперь вся его жизнь в Цитадели — это доставка похлебки и утилизация содержимого горшков. Вероятно, на этот счет будет придуман не один мем, но нам эпизод нравится: есть в нем что-то от советского «Наваждения» про Шурика. А еще Сэм наконец узнает то, о чем давно говорят фанаты: на Драконьем камне есть подземные залежи драконьего стекла, из которого можно сделать оружие против ходоков.

Финал серии: Дейнерис возвращается в отчий дом — на остров Драконий камень, из которого ее силой забрали в самом первом сезоне.

Почему этот эпизод так крут?

В серии остаются еще две важные сцены, по которым видно, насколько искусна драматургия «Игры престолов». Арья уезжает из Речных земель и встречает отряд Ланнистеров — неожиданно отзывчивых и добрых мальчишек, среди которых выделяется музыкант Эд Ширан. Они угощают ее вином и рассказывают о своих бедах. Напряжения (убьет ли она их? нападут ли они на нее?) в сцене нет, потому что перед этим мы уже видели, как Арья пощадила невинную жену Уолдера Фрея. Зато есть отсылка к десятому эпизоду третьего сезона, в котором Арья и Пес, возвращаясь той же дорогой, наткнулись на отряд Фреев. Те хвастались друг другу, как участвовали в казни Робба Старка. Арья и Пес убили их. Теперь зеркальная сцена показывает, как изменилась за четыре года Арья.

Game of Thrones: Season 7 Episode 1 Clip: Arya and Ed Sheeran (HBO) GameofThrones

Но куда важнее, что изменился и Пес. Вместе с Торосом из Мира и Бериком Дондаррионом он оказывается в доме крестьянина, где когда-то был с Арьей. Тогда он ограбил мужчину на глазах у маленькой дочери, хотя тот был добр к гостям. Теперь тела девочки и ее отца тлеют в углу хижины — из-за нищеты они покончили с жизнью. Ночью Пес похоронит их. А перед этим жрец Торос велит ему посмотреть на огонь, и Пес, всегда боявшийся даже подходить к кострам, увидит в языках пламени будущее — тот самый замок Дозора, где состоится важная (возможно, генеральная) битва с Ходоками.

Эта сцена, подчеркивающая связь Арьи и Пса несмотря на года и расстояния, — и есть доказательство величия «Игры престолов». А вот еще один тонкий нюанс, который врезается в память: Сэм Тарли, взвешивая в цитадели печень мертвеца, говорит: «Вес — 134». И не уточняет, чего — фунтов, грамм? Это — маленькое напоминание о том, что мир «Игры престолов», несмотря на своих драконов, абсолютно правдоподобен и продуман — вплоть до того, что здесь есть свои меры весов. А значит, не стоит ждать от него сказочной развязки — только кровавого реализма.

Что теперь будет?

Если Пес видит будущее и кроме прочего произносит слово «Гора», то не значит ли это, что он сразится со своим старшим братом — и полным антиподом — Горой, ныне известным как зомби-рыцарь Роберт Стронг? Тот будет защищать Серсею, и когда Пес победит, исполнится пророчество о том, что королеву убьет валонкар — младший сын.

Если конфликт между Джоном и Сансой станет совсем неразрешимым, чью сторону выберут Бран и Арья?

Stormborn: Game of Thrones Season 7 Episode 2: Preview (HBO) GameofThrones

Если Арья умеет с легкостью убивать по полсотни человек за раз, притворяясь влиятельными людьми вроде Уолдера Фрея, то не логично ли считать всю историю Вестероса делом рук Безликих убийц? Кто-то из них мог «нарядиться» Безумным королем, а кто-то (давняя теория) — Русе Болтоном. Как и любая сверхспособность (вроде драконов Дейнерис или путешествий во времени Брана), новая сила Арьи — огромный стресс для логики сериала.

Если Бран так быстро попал в Вестерос, то Король ночи очень скоро его догонит. А значит, переговорный процесс между Таргариенами, Старками и Ланнистерами ускорится: Серсея уже вызвала Джона на встречу. Кто из участников саммита первым предаст остальных? Кажется, это будет Серсея. Но как отреагирует Джейме?

И, наконец, пятый вопрос. Какую роль во всем происходящем сыграют Торос из Мира и Берик Дондаррион? В книге Берик отдает свою жизнь, чтобы воскресить леди Кейтлин Старк, потому что ее отказывается возвращать из мертвых привыкший к таким делам Торос. В сериале Берик продолжает свое бессмертное существование, а Торос пробуждает в Псе неожиданные таланты. При этом из трейлера ясно, что у Берика однажды воспылает меч, как у легендарного воина света Азора Ахая. Но Берик не может быть круче Тороса, ведь именно Торос все время возвращает его к жизни. Так что же это, Торос и есть Владыка света?