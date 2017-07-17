шапито

Кот Фрикаделька воровал еду у своих детей. Хозяевам пришлось построить специальную кормушку

Meduza
11:53, 17 июля 2017

Это Фрикаделька — кот, живущий в Гонконге.

Фрикаделька живет со своей семьей. Когда котята Наггет и Пеппер подросли и стали есть сухой корм, Фрикаделька начал отбирать у них еду (естественно, сначала опустошив свою миску). Более того, по примеру отца красть еду начал и Пеппер.

Чтобы кошки перестали отбирать еду друг у друга, их хозяева построили специальную кормушку. В ней каждое животное ест в своей секции и не видит, что насыпано в чужие миски.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться