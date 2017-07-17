Кот Фрикаделька воровал еду у своих детей. Хозяевам пришлось построить специальную кормушку

Это Фрикаделька — кот, живущий в Гонконге.

A post shared by The Meatball Clan (@meatballcathk) on Jun 18, 2017 at 9:46pm PDT

A post shared by The Meatball Clan (@meatballcathk) on Jul 16, 2017 at 7:08pm PDT

Фрикаделька живет со своей семьей. Когда котята Наггет и Пеппер подросли и стали есть сухой корм, Фрикаделька начал отбирать у них еду (естественно, сначала опустошив свою миску). Более того, по примеру отца красть еду начал и Пеппер.

Чтобы кошки перестали отбирать еду друг у друга, их хозяева построили специальную кормушку. В ней каждое животное ест в своей секции и не видит, что насыпано в чужие миски.

A post shared by The Meatball Clan (@meatballcathk) on May 29, 2017 at 3:33am PDT

A post shared by The Meatball Clan (@meatballcathk) on May 3, 2017 at 4:41am PDT

A post shared by The Meatball Clan (@meatballcathk) on May 8, 2017 at 8:16pm PDT