шапито
Кот Фрикаделька воровал еду у своих детей. Хозяевам пришлось построить специальную кормушку
Это Фрикаделька — кот, живущий в Гонконге.
Фрикаделька живет со своей семьей. Когда котята Наггет и Пеппер подросли и стали есть сухой корм, Фрикаделька начал отбирать у них еду (естественно, сначала опустошив свою миску). Более того, по примеру отца красть еду начал и Пеппер.
Чтобы кошки перестали отбирать еду друг у друга, их хозяева построили специальную кормушку. В ней каждое животное ест в своей секции и не видит, что насыпано в чужие миски.