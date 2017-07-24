Новая «Игра престолов» вновь погружается в войну с такой скоростью, что уже нет никакой уверенности, доживут ли до восьмого сезона большинство героев. По просьбе «Медузы» Егор Москвитин разбирается, что произошло в Вестеросе во второй серии седьмого сезона, и формулирует три главных вопроса о том, что будет дальше.

Текст содержит спойлеры (очень много спойлеров!) второй серии седьмого сезона, которая называется «Бурерожденная». Если вы хотите сами увидеть, что произошло в Вестеросе, закройте этот материал и лучше посмотрите на собаку, которая всегда улыбается, ну или на голубя, гуляющего в дождевике.

Что произошло?

Вплоть до своего кровавого финала вторая серия кажется эпизодом, где (наконец-то!) правят женщины.

Все начинается с бури на острове Драконий Камень, напоминающей о том, сколь многим «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина обязана Уильяму Шекспиру: от тени с кинжалом, убившей короля, до клочка земли посреди моря, где стихии вторят страстям человеческим.

На военном совете у Дейнерис присутствуют четверо мужчин — Тирион, Варис, Серый червь и Теон Грейджой, и четыре женщины — Миссандея, Оленна Тирелл, Яра Грейджой и Эллария Мартелл. Пока Дейнерис испытывает Вариса на верность (и обменивается с ним двумя клятвами, которые обязательно выстрелят позже), Тирион предлагает относительно мирный сценарий захвата власти. Королевская гавань будет взята не штурмом, а измором, а дотракийцы не пойдут в бой, чтобы не разжечь ксенофобские настроения в Вестеросе. Дэйнерис прислушивается к Ланнистеру и получает предостережение от Оленны: негоже женщине-дракону идти на поводу у мужчины-овцы. Крупный план глаз Дейнерис дает понять, что ей нравятся такие комплименты. А еще ей нравится появление красной жрицы Мелиссанды, которая проясняет важнейшую интригу книги: оказывается, обещанный принц Азор Ахай может быть и принцессой. Слово «принц» на высоком валирийском, как мы и предполагали, является гендерно-нейтральным. Мелиссандра верит, что мессией может быть и Джон Сноу, и Дейнерис. Дейнерис явно не против — кажется, что жажда власти испортит ее быстрее, чем думают советники и фанаты.

Тем временем в Королевской гавани Серсея Ланнистер мастерски запускает машину пропаганды: дотракийцы изнасилуют миллионы женщин, а Таргариены — безумцы со стажем. Но не все лорды готовы встать под ее знамя. Больше всех колеблется Рэнделл Тарли — отец Сэма.

У Серсеи есть огромная баллиста, которая может прострелить череп дракону. Если вспомнить, что в видении Брана из прошлой серии был великан с луком, то у авиации Таргариенов большие проблемы.

Джон Сноу — нарасхват: у него целых три входящих сообщения! Серсея зовет преклонить колено; Дейнерис зовет преклонить колено и поговорить об общих врагах; старый друг Сэм зовет проверить, правда ли под Драконьим Камнем находятся залежи драконьего стекла, которое может остановить Белых ходоков.

Джон решает отправиться к Дейнерис — чем вызывает протест всех своих северных лордов. В итоге наместницей в Винтерфелле остается Санса — чему страшно рад Мизинец. А вот фанаты в ярости: почему бы Джону просто не взять вредного Бейлиша с собой, чтобы тот не плел интриги за его спиной?

Выезд на юг означает, что Джон разминется с Арьей. Та узнала, что Болтоны пали, и спешит в Винтерфелл. Сообщивший ей эту новость мальчик-пекарь по прозвищу Пирожочек попутно отмечает, что Арья красивая — и это первый за семь лет комплимент ей как женщине. И правда, героиня изменилась так сильно, что ее не узнает (или не принимает) собственный лютоволк — Нимерия. Если, конечно, допустить, что в лесу Арья повстречала именно ее.

Еще одна прекрасная сцена разлуки — прощание Серого Червя, которому предстоит штурмовать Бобровый Утес (вотчину Ланнистеров), и Миссандеи. Первый поцелуй этой пары датирован маем 2015 года. Теперь они наконец-то занялись сексом, и эта сцена ознаменовала собой окончательное прощание «Игры престолов» с рыцарским каноном — от платонических чувств в духе «Тристана и Изольды» они перешли к плотской любви. Но это еще и торжество любви, где женщина и мужчина равны. Красота этой сцены — в том, что Серый Червь, которого, как и всех Безупречных, кастрировали в детстве, все-таки доказывает свое право на то, чтобы жить и любить.

Еще один подвиг во имя любви — попытка Джораха Мормона буквально вылезти из шкуры вон, чтобы излечиться от серой хвори. Операцию без наркоза проводит Сэм Тарли, для которого эта процедура вполне может завершиться смертью. И все это во имя Ночного Дозора и Дэйнерис.

Абсолютным триумфом женщин в эпизоде должна была стать постельная сцена между Ярой Грейджой и Элларией Мартелл. Героини плывут к Солнечному копью, чтобы взять на борт дорнийское войско. Но из ниоткуда появляется флот Эурона Грейджоя. Результат непредсказуемой и эффектнейшей битвы: Эллария и Яра в плену, две Песчаные змейки болтаются на рее, а Теон снова ведет себя, как Вонючка, и бросает сестру на произвол судьбы. Вестерос — все еще не то место, где женщины могут получить все и сразу.

Насколько хорош эпизод?

Он прекрасен. Червь и Миссандея дарят зрителям самую осмысленную, чувственную и при этом целомудренную постельную сцену за все семь сезонов, а Эурон Грейджой, как и обещал сыгравший его актер, становится новым «Рамси Болтоном». Сериал вновь сексуален и непредсказуем, но важно и другое: здесь все еще работает закон сохранения энергии.

На юге убили Нимерию Сэнд, но на севере появилась лютоволчица Нимерия. Серсея нанесла первый удар и восстановила баланс сил — а значит, Дейнерис придется стать более договороспособной. В ее Малом совете наверняка есть предатель — то есть нарастающему фэнтези будет противопоставлен привычный для телевидения детективный сюжет. И кажется, что у каждой сцены есть свое эхо в прошлом или будущем. В глазах Дэйнерис уже отражаются огоньки безумия ее отца. В голосе Джона — слова Неда и Робба. Сэм Тарли открывает книгу и узнает кое-что важное — совсем как Нед Старк, засидевшийся в библиотеке и запустивший игру престолов.

Превью третьей серии седьмого сезона «Игры Престолов» GameofThrones

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