Чем важна третья серия «Игры престолов» и кто убил Джоффри? Спойлеры!!!
В третьем эпизоде седьмого сезона «Игры престолов» наконец-то выяснилось, кто убил Джоффри! По просьбу «Медузы» Егор Москвитин рассказывает, чем еще запомнился эпизод «Правосудие королевы», и размышляет, что будет дальше. Осторожно, много спойлеров!
Что произошло?
Произошло четыре потрясающих встречи. Джон Сноу наконец-то приехал к Дейенерис Таргариен, но отказался преклонить перед ней колено. Договорились, что Сноу сможет добывать на острове драконье стекло, необходимое для борьбы с белыми ходоками. А Дейенерис пока сосредоточится на войне с Ланнистерами — и только потом послушает его байки про Короля Ночи.
Серсея наконец-то заполучила в плен Элларию и Тиену Сэнд — дорниек, убивших ее дочь Мирцеллу. Месть королевы оказалось изощренной, но куда важнее другая деталь, касающаяся событий в Королевской Гавани. Эурон Грейджой въехал в тронный зал на коне — совсем как Тайвин Ланнистер в финале второго сезона, когда он спас Серсею во время битвы на Черноводной. Вывод: Ланнистеры теряют контроль. К тому же, Железный банк напомнил королеве об огромных долгах. Впрочем, со стороны кажется, что Серсея одерживает одну победу за другой. Серый Червь и его Безупречные заблокированы на Утесе Кастерли, а Оленну Тирелл устранил Джейме Ланнистер — при помощи предателя Тарли-старшего, между прочим.
Встреча Оленны и Джейме — отдельная история: рыцарь милосердно дает пожилой леди яд (хотя Серсея готовила для нее более интересную смерть), а та напоследок произносит бесподобный монолог о том, как убила Джоффри. Не то чтобы это откровение что-либо изменило в прошлом сериала, но оно подчеркивает разницу между Джейме и Серсеей. Оба встретились с убийцами своих детей, но у кого-то проблемы с управлением гневом, а кто-то — все еще человек.
И наконец, на Севере Бран воссоединился с Сансой, которая, к слову, зарекомендовала себя как отличный сити-менеджер. А вот Брану больше не до земных хлопот: теперь он Трехглазый ворон, который присматривает за всем миром сразу и ждет встречи с Королем Ночи.
Короля Ночи на горизонте пока нет, Арьи и Пса тоже. Зато Сэм Тарли излечил Джораха Мормонта, а Теон Грейджой оказался непотопляемым мерзавцем. Больше, кажется, никаких новостей.
Насколько хорош эпизод?
Эйфория от первых эпизодов не могла продолжаться вечно: в третей серии нет столь же грандиозной битвы, как во второй, и столь же эмоциональных сцен, как в первой. Этот эпизод гораздо спокойнее, и есть ощущение, что две встречи из четырех можно было сделать куда более запоминающимися. Серсея эффектно мстит семейству Сэнд, но мать и дочь, закованные в кандалы и пытающиеся дотянуться друг до друга, — это слегка Болливуд.
А вот встречам Джона с Дейенерис и Брана с Сансой холодная отстраненность как раз идет. Бран, как и подобает Трехглазому ворону, вознесся над проблемами своей семьи так высоко, что не замечает, как сильно ранят сестру его слова о том, что он в каком-то смысле был свидетелем на ее свадьбе. А Джон и Дейенерис давно отреклись от себя ради спасения других — и поэтому между ними очень медленно зарождается пресловутая химия, которую так ждали фанаты.
В сухом остатке самая сильная сцена эпизода — штурм Утеса Кастерли, снятая в традициях то ли Гая Ричи, то ли Кристофера Нолана: Тирион за кадром описывает два сценария битвы. В одном из них Серый Червь сразу гибнет, а в другом берет крепость. Но тоже, кажется, в итоге погибнет: сама композиция осады наводит на мысли о Трое и ее героях. Серый Червь приплывает на корабле, проникает в крепость через тайный ход и оказывается в ловушке. Теперь у непобедимого воина есть слабое место — девушка Миссандея.
Других цельных сцен в «Правосудии королевы» нет, зато есть очень много информативных эпизодов. Они помогают задавать новые вопросы.
Главные вопросы после серии
- Знает ли Бран о том, кто организовал на него покушение? Из беседы в Богороще следует, что Трехглазый ворон в курсе всего, что когда-либо происходило в Винтерфелле. Важно, что с самого первого сезона «Игры престолов» над несколькими героями дамокловым мечом нависает тайна: кто дал валирийский клинок убийце, напавшему на Брана? Среди подозреваемых были Джоффри, Тирион, Серсея, Джейми, король Роберт и Мизинец. Сегодня главным кандидатом кажется Мизинец — и фанаты строят теории, что его убьет Арья. И раз уж открылась тайна убийства Джоффри, то почему бы не рассекретить и события первого сезона?
- Потеряет ли Дейенерис своих Безупречных? Серсея, еще в первой серии не показывавшаяся на глаза, вдруг решила большинство своих проблем. Грейджой разбил дорнийцев и вот-вот возьмет измором Безупречных; казна пополнилась богатствами поверженных Тиреллов, а Железный банк, кажется, отозвал свой «маржин-колл». Или нет? В любом случае, у Дейенерис остались только драконы и дотракийцы.
- Чего ждать от Джораха Мормонта? Излечивший кожу, но не сердце Мормонт, выписавшись из Цитадели, отправляется служить Дейенерис. Но какая от него польза Матери Драконов? Любовников она оставила в прошлом: наемник Даарио Нахарис теперь губернатор заморских территорий. Журналисты шутят, что бросить его там — все равно что «расстаться со школьной любовью перед поступлением в колледж». Мормонт со своими страстями может помешать Дейенерис заключить выгодный политический брак. С другой стороны, он ходячий прецедент исцеления от серой хвори — ведь дочка Станниса уже мертва. А это доступ к совершенно новому электорату. Да и двоюродная сестра — маленькая Лианна Мормонт — у него ого-го.