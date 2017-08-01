Чем важна третья серия «Игры престолов» и кто убил Джоффри? Спойлеры!!!

В третьем эпизоде седьмого сезона «Игры престолов» наконец-то выяснилось, кто убил Джоффри! По просьбу «Медузы» Егор Москвитин рассказывает, чем еще запомнился эпизод «Правосудие королевы», и размышляет, что будет дальше. Осторожно, много спойлеров!

Что произошло?

Произошло четыре потрясающих встречи. Джон Сноу наконец-то приехал к Дейенерис Таргариен, но отказался преклонить перед ней колено. Договорились, что Сноу сможет добывать на острове драконье стекло, необходимое для борьбы с белыми ходоками. А Дейенерис пока сосредоточится на войне с Ланнистерами — и только потом послушает его байки про Короля Ночи.

Серсея наконец-то заполучила в плен Элларию и Тиену Сэнд — дорниек, убивших ее дочь Мирцеллу. Месть королевы оказалось изощренной, но куда важнее другая деталь, касающаяся событий в Королевской Гавани. Эурон Грейджой въехал в тронный зал на коне — совсем как Тайвин Ланнистер в финале второго сезона, когда он спас Серсею во время битвы на Черноводной. Вывод: Ланнистеры теряют контроль. К тому же, Железный банк напомнил королеве об огромных долгах. Впрочем, со стороны кажется, что Серсея одерживает одну победу за другой. Серый Червь и его Безупречные заблокированы на Утесе Кастерли, а Оленну Тирелл устранил Джейме Ланнистер — при помощи предателя Тарли-старшего, между прочим.

Встреча Оленны и Джейме — отдельная история: рыцарь милосердно дает пожилой леди яд (хотя Серсея готовила для нее более интересную смерть), а та напоследок произносит бесподобный монолог о том, как убила Джоффри. Не то чтобы это откровение что-либо изменило в прошлом сериала, но оно подчеркивает разницу между Джейме и Серсеей. Оба встретились с убийцами своих детей, но у кого-то проблемы с управлением гневом, а кто-то — все еще человек.

И наконец, на Севере Бран воссоединился с Сансой, которая, к слову, зарекомендовала себя как отличный сити-менеджер. А вот Брану больше не до земных хлопот: теперь он Трехглазый ворон, который присматривает за всем миром сразу и ждет встречи с Королем Ночи.

Короля Ночи на горизонте пока нет, Арьи и Пса тоже. Зато Сэм Тарли излечил Джораха Мормонта, а Теон Грейджой оказался непотопляемым мерзавцем. Больше, кажется, никаких новостей.

Насколько хорош эпизод?

Эйфория от первых эпизодов не могла продолжаться вечно: в третей серии нет столь же грандиозной битвы, как во второй, и столь же эмоциональных сцен, как в первой. Этот эпизод гораздо спокойнее, и есть ощущение, что две встречи из четырех можно было сделать куда более запоминающимися. Серсея эффектно мстит семейству Сэнд, но мать и дочь, закованные в кандалы и пытающиеся дотянуться друг до друга, — это слегка Болливуд.

А вот встречам Джона с Дейенерис и Брана с Сансой холодная отстраненность как раз идет. Бран, как и подобает Трехглазому ворону, вознесся над проблемами своей семьи так высоко, что не замечает, как сильно ранят сестру его слова о том, что он в каком-то смысле был свидетелем на ее свадьбе. А Джон и Дейенерис давно отреклись от себя ради спасения других — и поэтому между ними очень медленно зарождается пресловутая химия, которую так ждали фанаты.

В сухом остатке самая сильная сцена эпизода — штурм Утеса Кастерли, снятая в традициях то ли Гая Ричи, то ли Кристофера Нолана: Тирион за кадром описывает два сценария битвы. В одном из них Серый Червь сразу гибнет, а в другом берет крепость. Но тоже, кажется, в итоге погибнет: сама композиция осады наводит на мысли о Трое и ее героях. Серый Червь приплывает на корабле, проникает в крепость через тайный ход и оказывается в ловушке. Теперь у непобедимого воина есть слабое место — девушка Миссандея.

Других цельных сцен в «Правосудии королевы» нет, зато есть очень много информативных эпизодов. Они помогают задавать новые вопросы.

Превью четвертой серии седьмого сезона «Игры Престолов» GameofThrones

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