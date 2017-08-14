«Игра престолов», эпизод 5. Угадайте, кто ждет ребенка! Надо ли предупреждать про спойлеры?
Вышла пятая серия — «Восточный дозор» — седьмого сезона «Игры престолов», в которой сценаристы вспомнили полдюжины пророчеств из мира сериала. О том, что из этого вышло, рассказывает Егор Москвитин. Осторожно: оооооочень много спойлеров!
Что произошло
Наемник Бронн вытащил со дна реки Джейме Ланнистера — якобы потому, что тот должен ему замок. Остальным выжившим солдатам Ланнистеров и Тарли повезло меньше. Дейенерис Таргариен предложила пленным встать под ее знамена. Отказались лишь Рендилл Тарли и его сын Дикон — за что были немедленно испепелены драконом Дрогоном.
Вернувшись на авиабазу, Дрогон позволил Джону Сноу себя погладить — что озадачило Дейенерис: теперь не только фанаты, но и она догадывается, что Джон — Таргариен.
Сир Давос Сиворт и Тирион Ланнистер отправились в Королевскую Гавань, чтобы предложить Серсее вместе выступить против Короля Ночи, — о его скором вторжении всех предупредил Бран Старк. Тирион тайно встретился с Джейме и пообещал показать Серсее настоящего «белого ходока». Джейме передал эту весть, а заодно рассказал сестре о том, что Джоффри был отравлен Оленной Тирелл. У Серсеи тоже есть новость: она ждет ребенка и готова во всеуслышание объявить Джейме отцом.
Сир Давос воспользовался этой командировкой, чтобы вывезти из Королевской Гавани кузнеца Джендри — последнего бастарда короля Роберта Баратеона. Джендри — весь в отца: умело орудует молотом и не хочет хранить секреты.
Тем временем один из главных секретов «Игры престолов» узнает Лилли: Рейгар Таргариен успел развестись с Элией Мартелл и жениться на Лианне Старк. Так что Джон Сноу — не бастард Таргариенов, а законный наследник. Ну и кто теперь должен преклонить колено, Дейенерис?
Обычно чуткий Сэм пропускает мимо ушей то, что выяснила Лилли, и уходит из Цитадели, в которой ему все равно никто не верит.
В это время в Винтерфелле Арья обвиняет Сансу в том, что та не защищает политику Джона. На разногласии сестер умело играет Мизинец. Он делает вид, что плетет интриги в поддержку Сансы. Арья следит за ним и находит письмо Сансы Роббу Старку, отправленное еще в первом сезоне. Отправлено оно было по совету Мизинца. В нем Санса просит Робба подчиниться Ланнистерам. Теперь Арья винит сестру в смерти всей семьи.
Но самое интересное происходит на Драконьем Камне: Джон, Джендри и поправившийся после болезни Джорах Мормонт (которого очень тепло встретит и проводит Дейенерис) вместе с Давосом Сивортом отправляются в смертельно опасный поход. Их цель — взять в плен белого ходока. В замке Восточный Дозор к ним присоединяются Тормунд, Пес, Торос из Мира и Берик Дондаррион.
Как это снято?
Пятая серия — интригующий детектив, но никудышная мелодрама. Героическая смерть Дикона Тарли; встреча двух братьев; известие о беременности Серсеи; близкое знакомство Джона и Дрогона; возвращение Мормонта к Дейенерис — каждая из этих сцен могла бы быть эмоциональнее.
С другой стороны, сценаристов «Игры престолов» сложно обвинить в невнимательности и черствости. Каждая строчка их текста может отозваться спустя несколько серий, а то и сезонов: к примеру, план Мизинца подсунуть Арье записку Сансы родился после того, как пару эпизодов назад он узнал, что мейстер Винтерфелла делал копии каждого из писем. А значит, некоторая эмоциональная сдержанность тут неспроста: перед нами герои, настолько истощенные борьбой за власть, что все человеческое дается им уже с трудом. Но именно редкие проявления этой человечности будут вести к катастрофам — а их впереди явно много.
Ну и если серия всего лишь с четырьмя трупами держит зрителей в напряжении почти час — она явно удалась.
Что ж теперь будет?
Еще ни одна серия в этом сезоне не оставляла столько вопросов.
- Куда отправился Сэм? Судя по его словам о том, что «ему надоело слушать о подвигах других мужей», вряд ли он вернется домой. Значит, либо в Винтерфелл (где будет встреча с другим всезнайкой — Браном), либо на Драконий Камень — где воцарилась убившая его семью Дейенерис.
- Что будет с Серсеей? Мэгги Лягушка в своем пророчестве явно дала понять, что у Серсеи будет лишь три ребенка. Значит, либо беременности нет, либо она плохо закончится. Фанаты выстроили уже полдюжины теорий на этот счет. Что за зелье предлагает ей мейстер Квиборн? Может ли быть отцом ребенка моряк Грейджой — ведь в сцене признания Серсея одета в платье цветов Грейджоев? И главный вопрос: будет ли свадьба брата и сестры — если Серсея пообещала признать Джейме отцом?
- Когда Дейенерис узнает всю правду о Джоне? И когда он выяснит все сам? До этой серии зрители знали лишь то, что Джон — бастард Таргариена и Старк. Теперь он законный наследник — даже более законный, чем его тетя Дейенерис. И его признает Дрогон — что свидетельствует о принадлежности Джона к династии с Драконьего Камня. Но как к этому отнесется Бурерожденная королева?
- Будет ли заключен мирный союз? Согласно утекшим сценариям и фанатским теориям, все претенденты на трон должны объединиться против Короля Ночи. Но Серсея уже намекнула Джейме, что предаст коалицию. И здесь интересно вспомнить одно из видений Брана, в котором над Сансой и Арьей нависают три тени. Одна принадлежит Псу — он стоит за Арьей. Другая — рыцарю в доспехах позади Сансы; это может быть как Джейме, так и покойный Джоффри. Но третья тень — рыцарь-гигант с мертвыми глазами — это Роберт Стронг, бывший Гора. Значит ли это, что Старки останутся один на один с Ланнистерами, пока остальные будут сдерживать армию Ночи?
- Предадут ли Дейенерис? Одно из пророчеств сериала гласит, что Мать Драконов предадут трижды — из-за денег (что уже делал Джорах Мормонт), из-за крови и из-за любви. Чувства явно могут подвести Тириона Ланнистера, а вот вопрос крови может быть связан с Джоном Сноу. Впрочем, вполне вероятно, что еще одно предательство уже свершилось, когда ведьма из разоренной деревни пообещала Дейенерис, что воскресит ее мужа кхала Дрого, а в итоге сделала из него зомби. Кстати, согласно другому пророчеству, Дрого так или иначе вернется. Так может, пора?
- Сработает ли план Мизинца? Ловушка восприятия «Игры престолов» в том, что герои не владеют всей той информацией, которая есть у зрителя. Мы знаем Сансу и Арью очень давно, но сестры мало что слышали друг о друге с самой разлуки — аж в первом сезоне. Санса говорила Ланнистерам, что у «Арьи кровь предателей». А Арья запомнила сестру глупой и жестокой принцессой, виновной в гибели ее друга. Теперь их умело ссорит Мизинец — а Бран, которому нетрудно вывести того на чистую воду, отчего-то молчит.
- Что изменит Джендри? Пока кажется, что ничего. Он бастард Баратеона, но об этом знают лишь Ланнистеры, красная жрица Мелисандра и луковый рыцарь Давос Сиворт (еще покойные Станнис Баратеон, Нед Старк и Джон Аррен). Чтобы бастард получил фамилию отца, требуется разрешение действующего короля: так Томмен Баратеон сделал Рамси Сноу Рамси Болтоном. Пока никто не заинтересован в том, чтобы вводить в игру бастарда. Зато есть теория, что основатель Дома Баратеонов был бастардом Таргариенов — а значит, в Джендри тоже может быть кровь наездника на драконах.
- Ну и кто теперь обещанный принц? Уход семерых героев в метель за Стеной сулит нам эпос в духе «Грязной дюжины» Роберта Олдрича или прошлогоднего «Изгоя-один». У каждого из участников рейда есть причина не любить кого-то из напарников: Пес, Мирос и Беррик продали в рабство Джендри, отец Джендри убил отца Джона, Мормонт имел нехорошие дела с Торосом, а Тормунд просто скучает по «большой бабе». Следующая серия будет длиться полтора часа — и, судя по трейлеру, сосредоточится на приключениях этой великолепной семерки. Ух что будет!