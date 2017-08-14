«Игра престолов», эпизод 5. Угадайте, кто ждет ребенка! Надо ли предупреждать про спойлеры?

Вышла пятая серия — «Восточный дозор» — седьмого сезона «Игры престолов», в которой сценаристы вспомнили полдюжины пророчеств из мира сериала. О том, что из этого вышло, рассказывает Егор Москвитин. Осторожно: оооооочень много спойлеров!

Что произошло

Наемник Бронн вытащил со дна реки Джейме Ланнистера — якобы потому, что тот должен ему замок. Остальным выжившим солдатам Ланнистеров и Тарли повезло меньше. Дейенерис Таргариен предложила пленным встать под ее знамена. Отказались лишь Рендилл Тарли и его сын Дикон — за что были немедленно испепелены драконом Дрогоном.

Вернувшись на авиабазу, Дрогон позволил Джону Сноу себя погладить — что озадачило Дейенерис: теперь не только фанаты, но и она догадывается, что Джон — Таргариен.

Сир Давос Сиворт и Тирион Ланнистер отправились в Королевскую Гавань, чтобы предложить Серсее вместе выступить против Короля Ночи, — о его скором вторжении всех предупредил Бран Старк. Тирион тайно встретился с Джейме и пообещал показать Серсее настоящего «белого ходока». Джейме передал эту весть, а заодно рассказал сестре о том, что Джоффри был отравлен Оленной Тирелл. У Серсеи тоже есть новость: она ждет ребенка и готова во всеуслышание объявить Джейме отцом.

Сир Давос воспользовался этой командировкой, чтобы вывезти из Королевской Гавани кузнеца Джендри — последнего бастарда короля Роберта Баратеона. Джендри — весь в отца: умело орудует молотом и не хочет хранить секреты.

Тем временем один из главных секретов «Игры престолов» узнает Лилли: Рейгар Таргариен успел развестись с Элией Мартелл и жениться на Лианне Старк. Так что Джон Сноу — не бастард Таргариенов, а законный наследник. Ну и кто теперь должен преклонить колено, Дейенерис?

Обычно чуткий Сэм пропускает мимо ушей то, что выяснила Лилли, и уходит из Цитадели, в которой ему все равно никто не верит.

В это время в Винтерфелле Арья обвиняет Сансу в том, что та не защищает политику Джона. На разногласии сестер умело играет Мизинец. Он делает вид, что плетет интриги в поддержку Сансы. Арья следит за ним и находит письмо Сансы Роббу Старку, отправленное еще в первом сезоне. Отправлено оно было по совету Мизинца. В нем Санса просит Робба подчиниться Ланнистерам. Теперь Арья винит сестру в смерти всей семьи.

Но самое интересное происходит на Драконьем Камне: Джон, Джендри и поправившийся после болезни Джорах Мормонт (которого очень тепло встретит и проводит Дейенерис) вместе с Давосом Сивортом отправляются в смертельно опасный поход. Их цель — взять в плен белого ходока. В замке Восточный Дозор к ним присоединяются Тормунд, Пес, Торос из Мира и Берик Дондаррион.

Как это снято?

Пятая серия — интригующий детектив, но никудышная мелодрама. Героическая смерть Дикона Тарли; встреча двух братьев; известие о беременности Серсеи; близкое знакомство Джона и Дрогона; возвращение Мормонта к Дейенерис — каждая из этих сцен могла бы быть эмоциональнее.

С другой стороны, сценаристов «Игры престолов» сложно обвинить в невнимательности и черствости. Каждая строчка их текста может отозваться спустя несколько серий, а то и сезонов: к примеру, план Мизинца подсунуть Арье записку Сансы родился после того, как пару эпизодов назад он узнал, что мейстер Винтерфелла делал копии каждого из писем. А значит, некоторая эмоциональная сдержанность тут неспроста: перед нами герои, настолько истощенные борьбой за власть, что все человеческое дается им уже с трудом. Но именно редкие проявления этой человечности будут вести к катастрофам — а их впереди явно много.

Ну и если серия всего лишь с четырьмя трупами держит зрителей в напряжении почти час — она явно удалась.

Превью шестой серии седьмого сезона «Игры Престолов» GameofThrones

Что ж теперь будет?

Еще ни одна серия в этом сезоне не оставляла столько вопросов.