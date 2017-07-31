Хакеры взломали HBO и украли сценарий еще не вышедшей серии «Игры престолов»

Хакеры взломали телеканал HBO и украли сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир. Об этом сообщает Entertainment Weekly. Помимо сценария у телеканала украли несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».

Официально телеканал признал только факт атаки. Что именно похитили хакеры, HBO не уточнил.

Хакеры уверяют, что украли гораздо больше, чем несколько серий двух сериалов и сценарий. Всего они похитили полтора терабайта данных.