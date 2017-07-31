Хакеры взломали HBO и украли сценарий еще не вышедшей серии «Игры престолов»
Хакеры взломали телеканал HBO и украли сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир. Об этом сообщает Entertainment Weekly. Помимо сценария у телеканала украли несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».
Официально телеканал признал только факт атаки. Что именно похитили хакеры, HBO не уточнил.
Хакеры уверяют, что украли гораздо больше, чем несколько серий двух сериалов и сценарий. Всего они похитили полтора терабайта данных.
Это не первый раз, когда хакеры взламывают HBO. В 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона «Игры престолов» в Сеть попали первые четыре эпизода.
В апреле 2017 года хакеры выложили несколько украденных эпизодов пятого сезона сериала Netflix «Оранжевый — хит сезона».