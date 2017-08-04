Новую серию «Игры престолов» выложили в интернет до премьеры

The Verge
12:23, 4 августа 2017
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В интернет выложили четвертую серию седьмого сезона «Игры престолов», официальная премьера которой назначена на воскресенье, 6 августа.

Серия выложена в плохом качестве, на видео есть отметка «для внутреннего пользования».

Копия, предположительно, была подготовлена для индийского телевидения, передает The Telegraph.

В конце июля стало известно, что хакеры взломали телеканал HBO и украли, по их словам, полтора терабайта данных. Злоумышленники выложили в интернет сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов» и несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».
В 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона «Игры престолов» хакеры выложили в интернет первые четыре эпизода сериала.

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