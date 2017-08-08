Хакеры потребовали выкуп за украденные сценарии HBO

Группировка хакеров потребовала от американского кабельного канала HBO выкуп, пригрозив выложить в общий доступ украденные документы, среди которых сценарии еще не вышедших в эфир передач.

Требование выкупа, оформленное как видео, было выложено вместе с архивом на полгигабайта (всего, по утверждению хакеров, им удалось похитить полтора терабайта). В нем содержатся сценарии первых пяти серий (в эфир вышли только четыре) седьмого сезона «Игры престолов», переписка вице-президента HBO по кинопрограммированию Лесли Коэн, а также сценарии других шоу и документы для служебного пользования.

В видеообращении к гендиректору HBO Ричарду Плеплеру хакеры, подписавшиеся как «мистер Смит», требуют «свою зарплату за 6 месяцев в биткоинах». По оценке Associated Press, речь идет о 6 миллионах долларов или больше. HBO дали три дня с момента отправки письма, но когда оно было отправлено — неизвестно.

Атака на сеть HBO, по утверждению хакеров, готовилась в течение шести месяцев (срок, за который они требуют «зарплату»).

В самой HBO после новой утечки заявили, что расследование продолжается, но пока следов масштабного взлома сети кабельного канала нет. Требование выкупа в HBO никак не прокомментировали.