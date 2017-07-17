Что делал Джон, когда пришел Баратеон. Первые шесть сезонов «Игры престолов» максимально коротко

На собственной свадьбе умирает Джоффри. В смерти племянника винят Тириона, суд, то есть Ланнистер-младший выбирает испытание поединком. За него дерется принц Оберин — он хочет поквитаться с Горой, который убил его сестру. Оберина убивают, но Тирион сбегает и убивает своего отца. Санса Старк тоже бежит из Королевской гавани, ей помогает Петир Бейлиш. Дейенерис захватывает города работорговцев. На Севере война народов Застенья и Ночного дозора, дозор едва справляется с атакой на замок (не без помощи Станниса). Игритт умирает на руках Джона Сноу. С Браном все нормально — он добирается до Трехглазого ворона, которого видит в своих видениях. Пес привозит Арью в Орлиное гнездо к тетке, но ту убил Бейлиш — потому что всегда любил Кейтлин (а теперь любит Сансу). Арья оставляет Пса умирать после боя с Бриенной и отплывает в Браавос. Валар моргулис!