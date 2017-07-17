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Что делал Джон, когда пришел Баратеон. Первые шесть сезонов «Игры престолов» максимально коротко
В США уже показали первую серию седьмого сезона «Игры престолов». В России ее будут смотреть только вечером в понедельник, 17 июля. Чтобы подготовить читателей к просмотру, «Медуза» пересказала все шесть предыдущих сезонов сериала — всего в шести абзацах.
Первый сезон
Лорд Винтерфелла Эддард (Нед) Старк — десница короля Роберта Баратеона. Ого, королева Серсея Ланнистер спит с родным братом Джейме! Но Роберт об этом не узнает — он умер. Трон захватили Серсея и ее сын (от Джейме) Джоффри. Нед мятежник, ему отрубают голову. Его дочь Арья сбегает из города. Тем временем, Дейенерис Таргариен выходит замуж за кхала Дрого, беременеет от него, но теряет и сына, и мужа. Зато из яиц вылупляются драконы! Робб Старк идет войной на Ланнистеров. Джон Сноу уходит в Ночной дозор.
Второй сезон
Все воюют. Робб Старк бьет Ланнистеров, но упускает пленного Джейме. Его друг Теон Грейджой должен был помочь, но предает его и захватывает Винтерфелл. Братья короля Роберта Станнис и Ренли хотят воевать друг с другом, но Ренли умирает раньше. Станнис нападает на Королевскую Гавань, однако Тирион Ланнистер и его отец Тайвин спасают город. У Дейенерис в великом городе Кварт крадут драконов, но те научились плеваться огнем и спасаются. Джон Сноу попадает в плен к одичалым.
Третий сезон
Джейме Ланнистер и Бриенна направляются в Королевскую Гавань. По дороге их захватывают, Бриена дерется с медведем на потеху публике, Джейме ее спасает. Джон Сноу находит любовь, это Игритт — она одичалая. Сноу ненадолго переходит в армию народов Застенья, но возвращается в Ночной дозор — с тремя стрелами от Игритт. Все женятся. Тирион женится на Сансе — но так, понарошку. Родственник Робба Старка женится на внучке Уолдера Фрея. Красная свадьба! Всех убивают: Робба, его мать Кейтелин и все его войско. Едва нагнавшая родственников Арья — снова в бегах. Жениться собирается и Джоффри, но уже не на Сансе, а на Маргери. Теона Грейджоя пытают, в частности, лишают пениса. Дейенерис покупает армию и жестоко расправляется с работорговцами. Станнис отправляется на Север.
Четвертый сезон
На собственной свадьбе умирает Джоффри. В смерти племянника винят Тириона, суд, то есть Ланнистер-младший выбирает испытание поединком. За него дерется принц Оберин — он хочет поквитаться с Горой, который убил его сестру. Оберина убивают, но Тирион сбегает и убивает своего отца. Санса Старк тоже бежит из Королевской гавани, ей помогает Петир Бейлиш. Дейенерис захватывает города работорговцев. На Севере война народов Застенья и Ночного дозора, дозор едва справляется с атакой на замок (не без помощи Станниса). Игритт умирает на руках Джона Сноу. С Браном все нормально — он добирается до Трехглазого ворона, которого видит в своих видениях. Пес привозит Арью в Орлиное гнездо к тетке, но ту убил Бейлиш — потому что всегда любил Кейтлин (а теперь любит Сансу). Арья оставляет Пса умирать после боя с Бриенной и отплывает в Браавос. Валар моргулис!
Пятый сезон
К власти в Королевской гавани приходит сектант Его Воробейшество. Он сажает в тюрьму Лораса Тирелла, его сестру Маргери и Серсею. Томмен Баратеон по сравнению с Джофри — нюня, и не может никого спасти. Джейме отправляется в Дорн, чтобы вернуть свою дочь Мирцеллу; та умирает. Бейлиш женит Сансу на Рамси Болтоне, тот первым делом насилует ее. Станнис идет на захваченный Болтонами Винтерфел, но его лагерь разоряют. В попытке как-то помочь своей кампании по требованию Мелисандры он сжигает свою дочь — это не помогает, Станниса убивает Бриенна, которая мстит за смерть своего возлюбленного Ренли Баратеона. Дейенерис еле справляется с правлением в захваченных городах работорговцев, силы сопротивления атакуют ее воинов, и наследница рода Таргариенов сбегает на драконе. Санса бежит от Рамси. В Ночном дозоре мятеж, бойцы недовольны договором Джона Сноу с Одичалыми. Сноу убивают.
Шестой сезон
Джон Сноу воскрес. Санса Старк берет Винтерфелл. Дейнерис Таргариен снова не сгорела в огне, разжилась флотом и двинула в Вестерос. Тирион Ланнистер с ней, все в порядке. Варис — тоже. Джора Мормонт признался Дейнерис в любви и теперь где-то ищет лекарство (от тяжелой болезни и от любви). Леди Бриенна гребет (но пока не три сезона, как Джендри!). Пес вернулся! Правда, убил несколько человек и пропал. Его Воробейшество обратил в свою веру Маргери Тирелл и Томмена Баратеона, но потом сгорел. Все сгорели. И Маргери, и Его Воробейшество. Сбылось предсказание: все дети Серсеи мертвы. Зато она королева. Рамси Болтона съели песики — Санса знает толк в мести. Арья Старк — никто, а Уолдер Фрей — поел и умер. Ходор держит дверь:((Бран — трехглазый ворон. Мелисандра — старуха. Сноу — король Севера (и наполовину Таргариен). Мизинец недоволен. Белые ходоки — идут, зима — пришла.
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