Кого из героев «Игры престолов» читатели «Медузы» знают лучше всего. Итоги игры по сериалу

17 июля у нас вышла игра «Сколько героев в „Игре престолов“». Читатели должны были вспомнить как можно больше персонажей сериала. Победителем стал читатель, который правильно ввел 97 (!) имен (хотя мы думали, что больше 50 не назовет никто). «Медуза» приводит героев, которых чаще других вспоминали наши читатели.