истории

Кого из героев «Игры престолов» читатели «Медузы» знают лучше всего. Итоги игры по сериалу

Meduza
12:39, 18 июля 2017
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17 июля у нас вышла игра «Сколько героев в „Игре престолов“». Читатели должны были вспомнить как можно больше персонажей сериала. Победителем стал читатель, который правильно ввел 97 (!) имен (хотя мы думали, что больше 50 не назовет никто). «Медуза» приводит героев, которых чаще других вспоминали наши читатели.

Мы не смотрели статистику по всем персонажам, но знаем, что после топ-10 идут Ходор, Пес и Джоффри.

Мы учитывали только данные за 17 июля. За 18 июля данных пока нет из-за особенностей работы аналитики Google.

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Фото в анонсе: HBO / «Амедиатека»

Фото в анонсе: HBO / «Амедиатека»