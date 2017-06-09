СПЧ попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность задержания Мурада Амриева

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить законность процессуальных действий в отношении бойца MMA Мурада Амриева, которого 6 июня задержали при попытке въехать в Россию, а 9-го, после задержания в Белоруссии, передали чеченской полиции.

«Информация о возможном беззаконии поступила от родителей молодого человека. Они рассказали, что уже не первый год их сын подвергается гонению со стороны чеченских полицейских, которые его задерживали, пытали, но не смогли предъявить ни одного законного обвинения, кроме того, что у него год рождения в паспорте не совпадает с фактическим», — сказано в публикации на сайте СПЧ.

По официальной версии Амриев был задержан как подозреваемый в использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). Эта статья «не предполагает лишение свободы в качестве наказания, а максимум — арест на срок до шести месяцев», отмечают в совете.

«Совет по правам человека настораживает тот факт, что уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено в 2013 году, после его заявлений о похищении и применении к нему пыток группой чеченских полицейских», — заявили в СПЧ.

Отдельное обращение к Юрию Чайке опубликовал член СПЧ, глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Он заявил, что считает необходимым его вмешательство в дело «в целях незамедлительного пресечения противоправных действий и восстановления нарушенных прав» Амриева.

Вечером 9 июня организация Amnesty International также призвала российские власти «немедленно освободить Мурада Амриева и гарантировать ему защиту от пыток и иного жестокого обращения».