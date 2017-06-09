Бойца MMA Мурада Амриева передали чеченским полицейским

Ранее источники «Новой газеты» сообщали, что Амриев вечером 8 июня был передан пограничникам и сотрудникам ФСБ России. О передаче бойца полицейским из Чечни, заявили тогда собеседники издания, «пока речь не идет».

Боец MMA Мурад Амриев, задержанный белорусскими правоохранительными органами, передан сотрудникам МВД Чечни. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Центрального федерального округа.

Боец MMA Мурад Амриев, утверждает, что в 2013 году его похитили в Грозном сотрудники полиции и несколько дней пытали, добиваясь показаний на старшего брата. После того, как ему удалось выйти на свободу, Амриев уехал из России.

4 июня 2017 года его задержали в Брянской области при попытке въехать в Россию с Украины. По версии МВД Чечни, Амриев объявлен в розыск по обвинению в использовании заведомо подложного документа. По данным Комитета по предотвращению пыток, в у бойца MMA опечатка в паспорте в дате рождения.

В Брянск приехали сотрудники МВД Чечни, чтобы забрать Амриева. Боец заявил, что одного из них он опознал как человека, пытавшего его в 2013 году. Амриеву удалось покинуть здание местной транспортной прокуратуры и уехать на поджидавшей его машине.

8 июня стало известно, что Амриев задержан на территории Белоруссии — в городе Добруш Гомельской области. Представители белорусских правоохранительных органов заявили, что Амриев будет передан России.

Правозащитники указывали, что этапирование Амриева в Чечню угрожает его жизни и здоровью.