«Помогите предотвратить этапирование нашего сына в Чечню»: видеообращение родителей Мурада Амриева

Родители бойца MMA Мурада Амриева записали видеообращение, в котором попросили предотвратить этапирование их сына в Чечню. По их словам, в республике с ним пытаются «свести личные счеты». Амриев 4 июня был задержан в Брянской области по пути с Украины в Москву. Ему удалось сбежать из здания прокуратуры, к которой приехали чеченские силовики. 8 июня Амриева задержали в Белоруссии.

Обращение родителей Мурада Амриева Meduza

Мы, родители Амриева Мурада Сулумбековича, обращаемся к вам с просьбой: помогите нам предотвратить этапирование нашего сына в Чеченскую республику, где грозит ему смертельная опасность.

Ранее наш сын подвергался насилию, был похищен, и мы ничем не могли ему помочь. Помогите, пожалуйста, предотвратить это этапирование.

Он ни в чем не виноват, не нарушал закон, просто с ним хотят свести личные счеты.