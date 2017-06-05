Сбежавшего на Украину чемпиона мира по MMA задержали и хотят доставить в Чечню. Там его раньше пытали

4 июня в Брянской области полиция задержала чемпиона мира по MMA Мурада Амриева. Его обвиняют в использовании поддельных документов и в ближайшее время планируют депортировать в Чечню. В 2013 году Амриев сбежал из Чечни на Украину — он рассказал правозащитникам, что его пытали в полиции и требовали сознаться в преступлении, которое якобы совершил его брат. В Москву Амриев поехал, чтобы оформить документы и получить новую визу. Юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Бабинец рассказал «Медузе» подробности этой истории.

Сергей Бабинец

юрист Комитета по предотвращению пыток

В 2013 году Мурад Амриев обратился в Комитет по предотвращению пыток и пожаловался на незаконное задержание и пытки сотрудниками правоохранительных органов в Чечне. Мурад рассказал, что 25 августа 2013 года его машину заблокировала черная «Приора», из которой выбежали трое мужчин. Они затолкали Амриева в свою машину и увезли в здание одного из подразделений внутренних дел. Там его избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и унижали. По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал старшего брата Амриева в покушении на него. Сам брат Амриева тогда уже жил в Германии.

Через два дня полицейские отвезли Мурада к родителям и заявили, что если старший брат не вернется в Чечню, вся ответственность ляжет на Мурада. Опасаясь за свою жизнь, тот уехал в Украину. Там он спокойно жил, продолжал карьеру и стал чемпионом мира по MMA по версии World Mixed Martial Arts Federation. Уголовное дело о действиях полицейских в Чечне так и не было возбуждено. В ходе проверки пятнадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного были признаны незаконными и отменены.

По нашим данным, в Россию он с тех пор не возвращался, но 4 июня Мурад ехал из Украины в Москву, чтобы оформить документы и получить новую визу. В Брянской области его задержали. Оказывается, в начале 2017 года Мурада объявили в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа» — прим. «Медузы»). При этом в 2013 году, после отъезда из Чечни, Амриева уже объявляли в розыск по той же статье, но тогда с этим вопросом вроде бы разобрались и розыск закрыли. Все дело в том, что у Мурада в паспорте есть опечатка — паспортистка просто ошиблась в дате рождения (как объясняла «Новой газете» мать Мурада Амриева, в 2000 году при бомбежке дома Амриевых в Чечне были уничтожены документы Мурада, а новое свидетельство о рождении семье выдали с ошибкой, пообещав исправить ее, когда наступит мирное время — прим. «Медузы»).

Сейчас Мурад находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время его могут этапировать в Чеченскую республику. Мы очень сильно сомневаемся, что его освободят, но уверены в том, что его необходимо освободить, потому что он задержан незаконно — часть 3 статьи 327 УК РФ не предусматривает лишения свободы.

Мы считаем, что Мурада снова объявили в розыск, чтобы вернуть в Чеченскую республику и привести в исполнение угрозы — высокопоставленный чеченский полицейский угрожал Амриеву кровной местью. С ним хотят расправиться. Мы предполагаем, что эти угрозы весьма реальны. Мы знаем фамилию этого полицейского, но не раскрываем ее. Могу только сказать, что его статус позволяет обещать кровную месть и если эта угроза воплотится в жизнь, то при нынешней ситуации в Чеченской республике ему ничего не будет. Этот человек является практически неприкасаемым.