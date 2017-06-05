Бойцу MMA, покинувшему Чечню из-за пыток, грозит депортация в Грозный

У правозащитников есть достаточные основания полагать, говорится в сообщении, что этапирование Амриева в Чечню угрожает его жизни и здоровью.

Амриеву, покинувшему Россию в 2013 году, сообщает Комитет против пыток, грозит депортация в Грозный, одно из отделений полиции которого объявило его в розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В связи со сложившейся ситуацией сотрудники Комитета по предотвращению пыток в спешном порядке пытаются не допустить этапирования Амриева в Чеченскую Республику, также они намерены обратиться со срочным письмом в Европейский суд по правам человека о принятии экстренных мер в этом отношении.

В августе 2013 года, сообщает Комитет против пыток, Амриев был задержан в центре Грозного и доставлен в отделение полиции. По словам Амриева, полицейские в течение двух дней избивали его, пытали электричеством, подвешивали к потолку и унижали.

Затем от Амриева и его родственников потребовали, чтобы в Чечню из Германии вернулся его старший брат. Высокопоставленный сотрудник полиции, принимавший, по словам Амриева, участие в задержании, подозревал его брата в подготовке покушения на себя.

После того, как Амриева отпустили из отделения полиции, велев явиться на следующий день, он немедленно покинул республику и территорию России. В июне 2017 года он был вынужден вернуться в страну, чтобы подать документы на оформление визы, и был задержан на границе.

Амриев в 2013 году, сообщают правозащитники, уже объявлялся по инициативе правоохранительных органов Чечни в федеральный розыск, однако в 2014 году это решение было отменено.

Амриев подал жалобу на незаконное задержание и пытки в отделение полиции, рассмотрение которой, по данным Комитета по предотвращения пыток, СУ Следственного комитета по Чечне пока не завершило.