Бойцу MMA, покинувшему Чечню из-за пыток, грозит депортация в Грозный
На одном из пограничных пунктов Брянской области задержан боец MMA Мурад Амриев, обвинявший сотрудников правоохранительных органов Чечни в пытках.
Амриеву, покинувшему Россию в 2013 году, сообщает Комитет против пыток, грозит депортация в Грозный, одно из отделений полиции которого объявило его в розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
По данным правозащитников, поводом для возбуждения дела послужила опечатка в паспорте Амриева.
У правозащитников есть достаточные основания полагать, говорится в сообщении, что этапирование Амриева в Чечню угрожает его жизни и здоровью.
В связи со сложившейся ситуацией сотрудники Комитета по предотвращению пыток в спешном порядке пытаются не допустить этапирования Амриева в Чеченскую Республику, также они намерены обратиться со срочным письмом в Европейский суд по правам человека о принятии экстренных мер в этом отношении.