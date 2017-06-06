6 июня задержанный на границе Украины и России чемпион мира по MMA Мурад Амриев сбежал из здания транспортной прокуратуры в Брянске. Само здание было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов в масках, которые хотели вывезти Амриева в Чечню. Три года назад он бежал из республики — и вообще из России, потому что полицейские его пытали . В одном из приехавших боец даже узнал человека, который издевался над ним в 2013 году в Грозном.

Чемпион мира по боям без правил (ММА) Мурад Амриев сбежал из России в 2013 году, но в 2017-м вновь оказался в России. Боец уехал на Украину после того, как чеченские полицейские похитили его и два дня пытали — из-за того, что высокопоставленный чеченский полицейский (его имени Амриев так и не назвал) подозревал старшего брата бойца в покушении на него и угрожал «кровной местью». 4 июня 2017 года Амриева задержали на границе России и Украины (он ехал в Москву, чтобы получить новую визу) из-за «использования подложных документов» — в паспорте бойца есть опечатка в дате рождения.

Утром 6 июня брянская полиция решила освободить Амриева — его выпустили из изолятора временного содержания. Ранее юрист Комитета по предотвращению пыток и защитник Амриева Петр Заикин заявлял, что часть 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа» — прим. «Медузы»), которую вменяют его подзащитному, не предполагает лишения свободы.

Адвокат Петр Заикин разговаривает с Мурадом Амриевым. Формально Мурад свободен. Де-факто находится в здании, блокированном силовиками pic.twitter.com/pwBDMJjrEV — Пыткам_нет (@pytkam_net) June 6, 2017

Сразу после освобождения Амриева повезли из изолятора на опрос — в Брянский следственный отдел СК на транспорте. ﻿В Комитете по предотвращению пыток «Медузе» сообщили, что здание (в нем находятся транспортная прокуратура и СК), куда привезли Амриева, сразу же заблокировали силовики в масках с автоматическим оружием, а внутрь зашли два человека, которых правозащитники в беседе с «Медузой» назвали полицейскими из МВД по городу Грозный. Они якобы приехали, чтобы этапировать Амриева в Чечню. Адвокат Амриева Петр Заикин утверждал, что «люди в масках» около здания — это чеченский спецназ, но в Комитете по предотвращению пыток уточнили, что эта информация не подтверждена. Заикин опасался, что силовики захватят Амриева сразу же после того, как он выйдет из здания.

В одном из чеченских полицейских Амриев узнал человека, который пытал его в 2013 году. Об этом он рассказал адвокатам, пока ждал следователя. Из здания СК боец не мог уехать, так как должен был дать пояснения следователю относительно своего заявления, которое он написал 5 июня — в нем Амриев признавался, что оскорбил одного из брянских пограничников. В Комитете по предотвращению пыток «Медузе» пояснили, что Мурад специально оговорил себя, чтобы его арестовали в Брянске и не выдали чеченской полиции.

В этом оперативнике из Чечни чемпион мира по боям без правил Мурад Амриев узнал человека, пытавшего его в Грозном в 2013 году в застенках мирового закулисья Опубликовано Константином Гусевым 6 июня 2017 г.

Чеченские силовики настаивали, что Амриев находится в федеральном розыске, и отказывались выпустить его из здания. Об этом сообщил адвокат Петр Заикин. По его словам, чеченские полицейские отказывались представить какие-либо документы или представиться. Один из полицейских в ходе разговора «достал пистолет», отметил адвокат.

Шедевральный диалог между чеченским опером и адвокатом Мурада Амриева Петр Заикин чеченский опер: Он <Амриев> находится ... Опубликовано Константином Гусевым 6 июня 2017 г.

В итоге Мурад Амриев сумел сбежать из заблокированного здания. Представитель Комитета по предотвращению пыток Олег Хабибрахманов пояснил, что Амриев воспользовался «суматохой в здании», выбежал из него и запрыгнул в автомобиль «Лада Приора», на котором к зданию приехали его друзья из Чечни. Сотрудники силовых структур, находящиеся на улице, пытались его задержать, но им это не удалось. Сейчас местоположение Амриева неизвестно. Адвокат Амриева Петр Заикин отметил, что у него на руках постановление об освобождении спортсмена и у того есть право «идти куда угодно». «Юридически он был совершенно свободен. Он просто не пожелал общаться с чеченскими полицейскими. Если бы на вас мчался КамАЗ, вы бы стояли на месте или отошли бы в сторону? А чеченская полиция — это КамАЗ. Даже по сравнению с чемпионом мира по боям без правил», — пояснил Заикин «Медузе».

Адвокаты, защищающие Амриева, заявили о слежке. По словам Хабибрахманова, за группой юристов в Брянске силовики установили наружное наблюдение. «В связи с этим мы не будем искать Мурада, чтобы не вывести ментов на его след. Будем предпринимать юридические шаги по его защите», — пояснил он. В пресс-центре МВД информацию о слежке и ситуацию с Амриевым в целом оперативно прокомментировать не смогли, предложив написать письменный запрос. Пресс-служба МВД Чеченской Республики была недоступна для комментариев.