Бойца MMA Мурада Амриева насильно вывезли из Белоруссии в Россию. Его местонахождение неизвестно

Вечером 8 июня бойца ММА Мурада Амриева вывезли из Белоруссии на территорию России, несмотря на то, что он просил о политическом убежище — на утро 9 июня его местонахождение так и не было известно. Три года назад Амриев сбежал из Чечни из-за пыток — на территорию Украины, а 4 июня 2017-го его задержали на границе Брянской области за «использование подложных документов». Здание полиции в Брянске окружили неизвестные люди в масках — предположительно, силовики из Чечни, они требовали выдачи Амриева. Тому удалось сбежать, но спустя сутки бойца задержали уже в Белоруссии и сразу объявили, что выдадут его России. «Медуза» рассказывает главное об этой истории.

Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мурад Амриев сбежал из Чечни в 2013 году, но в 2017-м вновь оказался в России. Боец уехал на Украину после того, как чеченские полицейские похитили его и два дня пытали — из-за того, что высокопоставленный чеченский полицейский (его имя не называется) подозревал старшего брата бойца в покушении на него и угрожал «кровной местью». 4 июня 2017 года Амриева задержали в Брянской области, на границе России и Украины (он ехал в Москву, чтобы получить новую визу), из-за «использования подложных документов» — в паспорте бойца есть опечатка в дате рождения. Правозащитники утверждали, что Амриева задержали, чтобы выдать чеченским силовикам. По их мнению, в республике бойцу угрожает смертельная опасность.

Амриев сбежал от чеченской полиции. 6 июня Брянская полиция отпустила бойца, но Амриева сразу отвезли на допрос к следователю — находясь в брянском изоляторе боец написал заявление о том, что оскорбил брянского пограничника. Защитники Амриева пояснили, что он специально оговорил себя, чтобы его оставили в Брянске и не этапировали в Чечню. Здание, где проходил допрос, сразу заблокировали люди в масках с автоматическим оружием — адвокат Амриева Петр Заикин заявлял, что это чеченский спецназ. Внутрь здания зашли двое мужчин — по данным Комитета по предотвращению пыток, это были представители МВД по городу Грозному. В одном из них Амриев узнал человека, который пытал его в 2013 году. После этого боец воспользовался суматохой в здании и сбежал, запрыгнув в Lada Priora, на которой к зданию приехали его друзья Амриева. После этого о местонахождении Амриева не знали даже его адвокаты, они подчеркивали это в разговоре с «Медузой».

Спустя сутки бойца задержали в Белоруссии. О задержании Амриева в городе Добруш Гомельской области стало известно в ночь на 8 июня. Белорусская полиция сразу же заявила, что бойца выдадут России. В ответ на это родители Мурада Амриева записали видеообращение с просьбой предотвратить этапирование бойца в Россию. Они пояснили, что в Чечне с их сыном «хотят свести личные счеты» и ему грозит смертельная опасность. Сам Амриев хотел попросить политическое убежище в Белоруссии, но ему не дали такой возможности. Адвоката Амриева Петра Заикина даже не пустили в отдел милиции: «Аргументы очень простые: вы, как российский адвокат, не имеете права работать на территории Белоруссии».

Поздно вечером 8 июня Амриева вывезли на территорию России. Адвокат бойца Петр Заикин рассказал, что от отдела милиции в Белоруссии, где находился Амриев, в сторону российской границы выехали две колонны по три машины, одна из которых была «обманкой». Адвокаты поначалу преследовали их. Позже юрист Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина заявила, что защитники потеряли машину с бойцом из виду, и Амриева перевезли через границу России. Эту информацию подтвердил и адвокат Заикин. Официально об экстрадиции Амриева пока никто не заявлял, однако его защитники считают, что, бойца, вероятно, передали полицейским из Чечни, и намерены разыскивать его. При этом в разговоре с «Медузой» правозащитники подчеркнули, что точно не знают, где находится Амриев. «Cледы Мурада мы обнаружить нигде не смогли», — пояснили «Медузе» в Комитете по предотвращению пыток поздно вечером 8 июня. На следующее утро информации о местонахождении бойца так и не было.

Семья Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности. По словам сестры Амриева Мадины, семье пока ничего не угрожало, но они решили покинуть территорию республики на всякий случай, чтобы обезопасить себя от возможных угроз. Мать и сестра Мурада Амриева также записали видеообращение. В нем они просят МВД и руководство Чечни разобраться в ситуации и помочь Амриеву. «Вы просто возьмите эти бумаги, почитайте и разберитесь в этом деле, в этом надуманном и сшитом белыми нитками деле. Это все, о чем мы вас просим. Мы не просим укрывать преступника, мы не просим его где-то прятать — мы просим вас о справедливости, которая в конце концов гарантирована нам Конституцией», — заявила Мадина.​

Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты, уже дал приоритет делу Амриева. Суд направил российским властям вопросы относительно обстоятельств задержания бойца.

Позднее 9 июня в МВД Белоруссии официально подтвердили, что Амриева выдали России. По данным «Новой газеты», он находится у сотрудников ФСБ.