«Новая газета»: Мурад Амриев находится у сотрудников ФСБ
Боец MMA Мурад Амриев, которого власти Белоруссии вечером 8 июня передали России, находится у сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.
Адвокат Амриева Петр Заикин рассказал изданию, что 8 июня бойца передали пограничникам и сотрудникам ФСБ уже ночью — в выехавшей вечером из отделения колонне из шести машин, за которой поехали адвокаты, его не было.
В публикации сказано, что в данный момент «о передаче [Амриева] чеченцам речи не идет». Со стороны властей Чечни «истребованием Амриева у ФСБ» занимается депутат Госдумы Адам Делимханов, утверждают источники газеты.
Боец MMA Мурад Амриев жил в Чечне до 2013 года и покинул Россию, по его словам, после пыток со стороны чеченских полицейских, которые пытались добиться от него показаний против его брата.
4 июня 2017 года его задержали в Брянской области при попытке въехать в Россию с Украины. По имеющимся данным, власти Чечни объявили его в розыск за использование подложных документов.
6 июня ему удалось скрыться из здания местной транспортной прокуратуры, куда прибыли полицейские из Чечни, чтобы забрать его с собой (к этому моменту он формально не был задержан).
В ночь на 8 июня Амриева задержали в Белоруссии; находясь в местном РОВД, он кричал из окна, что хочет получить политическое убежище. Вечером белорусские власти передали его России.
Родственники и адвокаты Амриева считают, что в Чечне ему угрожает опасность. Его семья решила уехать из республики.