«Новая газета»: Мурад Амриев находится у сотрудников ФСБ

Боец MMA Мурад Амриев, которого власти Белоруссии вечером 8 июня передали России, находится у сотрудников ФСБ. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.

Адвокат Амриева Петр Заикин рассказал изданию, что 8 июня бойца передали уже ночью — в выехавшей вечером из отделения колонне из шести машин, за которой поехали адвокаты, его не было.

В публикации сказано, что в данный момент «о передаче [Амриева] чеченцам речи не идет». Со стороны властей Чечни «истребованием Амриева у ФСБ» занимается депутат Госдумы Адам Делимханов, утверждают источники газеты.