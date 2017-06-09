Семья Мурада Амриева покинула Чечню

Дождь
06:09, 9 июня 2017
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Семья бойца ММА Мурада Амриева, которого пытаются задержать чеченские силовики, покинула территорию Чечни. Об этом телеканалу «Дождь» сообщила сестра Амриева Мадина. По ее словам, родные Амриева решили уехать на всякий случай, непосредственно им ничто не угрожало.

Мать и сестра Амриева записали видеообращение, в котором попросили МВД России и руководство Чечни разобраться в его деле.

«Мы взываем о помощи. В нашей огромной России мы остались один на один со своей бедой. На глазах у всей России ломают судьбу человека», — говорит сестра Амриева на видео. Она отмечает, что за ее братом «охотится группа вооруженных до зубов людей», хотя на него даже не заведено уголовное дело.

«Я прошу всех, кто увидит это видео, всех, кто может принять какое-то участие в его судьбе, сейчас священный месяц Рамадан, проявить участие в его судьбе, заступиться. Он ни в чем не виноват», — говорит Мадина Амриева на записи.

Мурада Амриева подозревают в использовании подложных документов. Формальным поводом для его преследования является опечатка в паспорте: юристы Комитета по предотвращению пыток, которые защищают Амриева, рассказали, что опечатка появилась по вине паспортистки.
По словам юристов, в действительности Амриева преследуют из-за конфликта с высокопоставленным чеченским полицейским. В 2013 году Амриева задержали в Чечне и несколько дней пытали, добиваясь показаний против его брата.
4 июня 2017 года Амриев был задержан в Брянской области, когда ехал с Украины в Москву. Вскоре его формально освободили и доставили в прокуратуру. Туда же прибыли чеченские силовики. Амриеву удалось сбежать от них.
8 июня Амриева задержали в Белоруссии. Вечером того же дня его отправили обратно в Россию. Находясь в Белорусском РОВД, Амриев кричал из окна, что хочет получить политическое убежище.

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