Семья Мурада Амриева покинула Чечню

Семья бойца ММА Мурада Амриева, которого пытаются задержать чеченские силовики, покинула территорию Чечни. Об этом телеканалу «Дождь» сообщила сестра Амриева Мадина. По ее словам, родные Амриева решили уехать на всякий случай, непосредственно им ничто не угрожало.

Мать и сестра Амриева записали видеообращение, в котором попросили МВД России и руководство Чечни разобраться в его деле.

«Мы взываем о помощи. В нашей огромной России мы остались один на один со своей бедой. На глазах у всей России ломают судьбу человека», — говорит сестра Амриева на видео. Она отмечает, что за ее братом «охотится группа вооруженных до зубов людей», хотя на него даже не заведено уголовное дело.

«Я прошу всех, кто увидит это видео, всех, кто может принять какое-то участие в его судьбе, сейчас священный месяц Рамадан, проявить участие в его судьбе, заступиться. Он ни в чем не виноват», — говорит Мадина Амриева на записи.