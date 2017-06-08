«Я хочу получить политическое убежище здесь!» Мурад Амриев просит о помощи из окна РОВД в Белоруссии
Боец ММА Мурад Амриев, которого Белоруссия намерена депортировать в Россию, хочет просить местные власти о политическом убежище. Видео, на котором Амриев кричит об этом из окна Добрушского РОВД, опубликовал телеканал «Дождь».
Амриев также говорит, что ему «не дают право на адвоката» и к нему «никого не пускают». Его адвокат Петр Заикин отвечает ему, что адвокат «пошла к нему». По всей видимости, речь идет о белорусском юристе.
По словам главы Комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина, заявление о предоставлении политического убежища не позволило бы депортировать Амриева в Россию.
Боец MMA Мурад Амриев, проживавший в Чечне, уехал из России в 2013 году. По его словам, это произошло после того, как местные силовики несколько суток пытали его, заставляя дать показания на старшего брата. Высокопоставленный полицейский, как утверждает Амриев, подозревал его брата в подготовке покушения на него.
В начале июня 2017 года Амриев был задержан на границе России и Украины, когда ехал в Москву для оформления визы. Причиной задержания было объявлено подозрение в использовании заведомо подложных документов (по данным Комитета по предотвращению пыток, в паспорте бойца есть опечатка). Амриев, как заявили в правоохранительных органах, был объявлен в федеральный розыск.
6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание брянской транспортной прокуратуры. В Брянск к тому моменту прибыли чеченские полицейские, чтобы этапировать Амриева; одного из них боец опознал как человека, пытавшего его в 2013 году.
«Воспользовавшись суматохой», Амриев сумел покинуть здание и уехал на машине с ожидавшими его друзьями. В ночь на 8 июня стало известно, что он задержан на территории Белоруссии — в городе Добруш Гомельской области. Власти Белоруссии объявили о намерении выдать его РФ.