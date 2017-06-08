«Я хочу получить политическое убежище здесь!» Мурад Амриев просит о помощи из окна РОВД в Белоруссии

Боец ММА Мурад Амриев, которого Белоруссия намерена депортировать в Россию, хочет просить местные власти о политическом убежище. Видео, на котором Амриев кричит об этом из окна Добрушского РОВД, опубликовал телеканал «Дождь».

Амриев также говорит, что ему «не дают право на адвоката» и к нему «никого не пускают». Его адвокат Петр Заикин отвечает ему, что адвокат «пошла к нему». По всей видимости, речь идет о белорусском юристе.

По словам главы Комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина, заявление о предоставлении политического убежища не позволило бы депортировать Амриева в Россию.