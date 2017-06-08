Белоруссия выдаст России задержанного бойца ММА Мурада Амриев

Правозащитники из Комитета по предотвращению пыток ранее указывали, что этапирование Амриева в Чечню угрожает его жизни и здоровью.

Амриев, сообщил он, будет передан российской стороне после того, как завершится процедура оформления необходимых для экстрадиции документов.

«Задержанный был опрошен. Сейчас спортсмен находится в Добрушском РОВД, где и будет находиться до момента организации передачи», — заявил представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич.

Боец ММА Мурад Амриев, задержанный в Белоруссии, будет передан российским правоохранительным органам. Об этом сообщили «Интерфаксу» в УВД Гомельского облисполкома.

Мурад Амриев, проживавший в Чечне, уехал из России в 2013 году. По словам Амриева, решение покинуть страну он принял после того, как сотрудники правоохранительных органов Чечни несколько суток пытали его, заставляя дать показания на старшего брата. Высокопоставленный полицейский, заявил Амриев, подозревал его брата в подготовке покушения на него.

В начале июня 2017 года Амриев был задержан на границе России и Украины. Он ехал в Москву, чтобы оформить визу в одном из посольств.

Причиной задержания, как было объявлено, стало подозрение в использовании Амриевым заведомо подложных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ). По данным Комитета по предотвращению пыток, в паспорте бойца есть опечатка. Амриев, как заявили представители правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск.

6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание брянской транспортной прокуратуры. В Брянск к тому моменту прибыли чеченские полицейские, чтобы этапировать Амриева. Одного из полицейских Амриев опознал как человека, пытавшего его в 2013 году.

Боец MMA «воспользовавшись суматохой» сумел покинуть здание транспортной прокуратуры и уехать на машине ожидавшими его друзьями, однако 8 июня стало известно, что Амриев задержан на территории Белоруссии — в городе Добруш Гомельской области.