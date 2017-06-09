«У Чечни нет лишних людей» Что говорят о задержании Мурада Амриева родственники, правозащитники и пресс-служба Рамзана Кадырова

9 июня власти Белоруссии выдали России чемпиона мира по MMA (cмешанным единоборствам) Мурада Амриева — несмотря на то, что он просил политического убежища в стране. Затем он был передан чеченским полицейским и сейчас направляется давать показания в Грозный. В 2013 году Амриев бежал из республики, заявив, что в полиции его пытали и обещали «кровную месть». «Медуза» поговорила с родственниками Мурада Амриева, правозащитниками и представителями чеченских властей — о том, что теперь с ним будет.

Мадина Амриева

сестра Мурада Амриева

Мы надеялись, что вопрос разрешится в Белоруссии и на всякий случай выехали из [Чеченской] республики. Сейчас мы находится за ее пределами и пока не знаем, что делать. Я не знаю, что случится с братом через полчаса.

Мы считаем, что ситуация с угрозами — не шутки. Моему брату в нашей квартире обещали «кровную месть», но даже самого факта покушения на этого полицейского не было (в причастности к возможному покушению на высокопоставленного полицейского в 2013 году подозревали старшего брата Мурада Амриева, он бежал из Чечни в Германию; имени полицейского семья не называет, опасаясь за свою жизнь — прим. «Медузы»). Не было уголовного дела о покушении, ничего. А «кровная месть» — это очень серьезный древний обычай, когда есть факт убийства. О какой кровной мести сейчас может идти речь? Для нее нет никаких оснований. Они просто зацепились за опечатку в паспорте. Представляете, вооруженные люди по всей стране бегают за братом из-за опечатки в паспорте.

Боец MMA Мурад Амриев - в руках чеченских силовиков https://t.co/vmm3EZJOdg pic.twitter.com/sZ7k5wA0Y2 — Преступная Россия (@crimerussia) June 9, 2017

Сейчас мы надеемся, что кто-то все-таки услышит о нашей ситуации, прочитает и поймет, что человека абсолютно не за что преследовать. Мы надеялись, что власть нас выслушает, но пока с нами никто не связывался.

Альви Каримов

пресс-секретарь главы Чечни

Я знаю только то, что против человека возбуждено уголовное дело за подделку документов. Почему поднялся такой шум вокруг этой истории, мне непонятно. Если человек ни в чем не виноват, если в его паспорте ошибка, то следствие разберется. Надо же еще выяснить, кто эту ошибку туда внес, может, это опечатка или же на получение паспорта были умышленно представлены фальшивые документы. В остальном нет никакой проблемы. У Чечни нет лишних людей, у него нет проблем — если у него нет проблем с законом. Если у человека в паспорте есть неточность, то по российским законам, он должен дать показания и объяснить. Если человек виновен, то он понесет наказание, если нет — уедет к себе домой.

О том, что его в 2013 году пытали чеченские полицейские, я слышу о вас впервые.

Сулумбек и Роза Амриевы

родители Мурада Амриева; цитата из их письма уполномоченному по правам человека в России Михаилу Федотову

Мы уже во второй раз проходим тот страх и ужас, который мы прошли в 2013 году, когда Мурада задержали, пытали током, в наш дом врывались вооруженные люди и угрожали всей нашей семье. Когда Мурад рассказывал, через что ему пришлось тогда пройти в отделе полиции, мы не могли даже слушать. Настолько это было ужасно. Поймите наше состояние, когда мы знаем, что он может пройти через этот ад вновь. Хочется надеяться, что мы живем в цивилизованном государстве, а не среди вооруженных бандитов, перед которыми даже такой подготовленный спортсмен, как Мурад абсолютно бессилен… Если Мурад действительно в чем-то виноват, пусть его накажут по закону, а не по прихоти чеченских полицейских.

Михаил Федотов

глава совета по правам человека при президенте РФ

Я только прилетел с Колымы и немножко отстал в информации. Сегодня я уже не войду в курс — все-таки восемь часов разницы [во времени].

Пресс-служба МВД по Чеченской республике

Официальное заявление

Мурад Амриев был объявлен в федеральный розыск по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Дознаватели неоднократно вызывали в полицию Амриева для дачи показаний в качестве подозреваемого, однако он этого так и не сделал, в связи с чем и был объявлен в розыск.

Правоохранители Брянской области после задержания Мурада Амриева, как и положено, сообщили об этом инициатору розыска. Два оперативника МВД по ЧР, а не спецназ, как писали некоторые журналисты, выехали в Брянскую область. Мурада Амриева должны были доставить к инициатору розыска в Чеченскую Республику для дачи им показаний.

В 2013 году Амриев при помощи «бизнес-правозащитников» распространил информацию о якобы его похищении и пытках полицейскими и высокопоставленным чиновником МВД по ЧР. После той публикации Министром внутренних дел по ЧР Русланом Алхановым была назначена служебная проверка. По материалам проверки следственными органами вынесено процессуальное решение, после чего МВД по ЧР подало иск в суд о защите чести и достоинства, деловой репутации Министерства. Суд частично удовлетворил иск МВД по ЧР и вынес решение обязать Мурада Амриева опровергнуть опубликованное его обращение, а также обязать МРОО «Комитет против пыток» опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию МВД по Чеченской Республике.

В настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи показаний. В настоящее время Амриев в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в республику.

Игорь Каляпин

председатель Комитета по предотвращению пыток, член Совета по правам человека при президенте РФ

Сейчас ситуация сложилась таким образом, что МВД официально сообщило, что Мурад задержан и в сопровождении оперативников едет в Чечню. Но хотелось бы понять на каких основаниях его задержали и куда-то везут вооруженные люди. Статья о том «страшном» преступлении, которое вменяется Мураду («использование заведомо подложного документа»), не предполагает лишения свободы. То есть МВД на своем же сайте признается в незаконных действиях. В ближайший час мы сделаем заявление в прокуратуру, которая по закону обязана освобождать незаконно задержанных. Также наш адвокат в ближайшее время выезжает в Грозный.

Олег Орлов

председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

Всю эту ситуацию, от похищения и пыток до последних задержаний, нужно оценивать только учитывая условия, сложившиеся в Чеченской республике. Оценивать ее с точки зрения нормальной правовой системы просто невозможно. Мы прекрасно понимаем, что в Чеченской республике российское законодательство в значительной мере не действует. Там отсутствует право как таковое. Там происходят пытки, похищения и так далее. И это обычная ситуация для Чеченской республики. Сейчас Мурад оказался в руках людей, которые могут сделать с ним все, что угодно. И никакого контроля со стороны государства или общества за ними нет.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Чечне

В пресс-службе чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева «Медузе» сказали, что «все ушли в мечеть» и пообещали ответить на вопросы позже; спустя час телефон был переключен в режим факса.