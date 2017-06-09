«Неужели на них нет никакой управы?» Родители Мурада Амриева написали главе СПЧ об «охоте» чеченских оперативников на их сына

Родители бойца MMA Мурада Амриева Сулумбек и Роза Амриевы направили обращения главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой в связи с преследованием своего сына. Тексты обоих писем опубликовал Комитет по предотвращению пыток.

В письмах Амриевы рассказывают о преследованиях со стороны чеченских полицейских, которым подвергается их сын с 2013 года. Они просят Федотова и Москалькову разобраться в ситуации и «выяснить истинную причину» преследований.

По их словам, «чеченские оперативники устроили охоту» за Амриевым «по всей стране и даже за рубежом». «Неужели на них нет никакой управы?» — спрашивают они.

«Сейчас мы уже во второй раз проходим тот страх и ужас, который мы прошли в 2013 году, когда Мурада задержали, пытали током, в наш дом врывались вооруженные люди и угрожали всей нашей семье», — говорится в письме к Федотову.

Родители Амриева подчеркивают, что после двух войн у многих жителей Чечни, как и у их сына, есть ошибки в документах, однако «их не преследуют за это».

«Если он действительно что-то совершил, то пусть его открыто судят и справедливо накажут по закону РФ, а не отдают его на расправу чеченским полицейским, у которых к Мураду какие-то свои счеты», — пишут Амриевы.

«Хочется надеяться, что мы живем в цивилизованном государстве, а не среди вооруженных бандитов, перед которым даже такой подготовленный спортсмен как Мурад (он чемпион мира по боям без правил) абсолютно бессилен», — сказано в письме к Михаилу Федотову.