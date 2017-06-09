Белоруссия без суда выдала России задержанного Мурада Амриева. Это вообще законно? Отвечает адвокат Шарбатулло Содиков

9 июня стало известно , что белорусские власти передали чемпиона мира по MMA (смешанным единоборствам) Мурада Амриева чеченским полицейским, которые увезли его для дачи показаний в Грозный. Амриев бежал из Чечни 2013 году, после того как подвергся пыткам со стороны полицейских, опасаясь «кровной мести». Никакой информации о решении белорусского суда об экстрадиции иностранного гражданина нет. «Медуза» узнала у адвоката по экстрадиции Шарбатулло Содикова, насколько законной была передача Амриева России.

Шарбатулло Содиков

адвокат по экстрадиции

Белоруссия, как иностранное государство, может передавать задержанных на ее территории граждан России только через процедуру экстрадиции. Она включает в себя запрос генерального прокурора России, который должен быть рассмотрен в прокуратуре Белоруссии, а потом в районном суде — по месту содержания российского гражданина. И именно суд должен решить, выдавать задержанного России или нет. Решение об экстрадиции далее может быть обжаловано в районном, а потом в Верховном суде и в ЕСПЧ, который может отменить решение об экстрадиции. Все это может занять около двух лет. При этом, если выяснится по ходу рассмотрения, что дело носит политический характер, экстрадиция и вовсе будет запрещена.

Могу только предположить, что в случае Мурада Амриева власти двух стран решили не прибегать к международным нормам права, чтобы ускорить процедуру передачи задержанных. Между соседними государствами, которые находятся в хороших отношениях, довольно часто практикуются «негласные спецоперации». Возможно, именно такая спецоперация и была проведена. Страны договариваются между собой о том, что задержанного этапируют в приграничную зону и там отпустят, а вторая сторона его сразу же на месте задержит. Амриева могла привезти на границу белорусская милиция и там отпустить, а российские полицейские, проверив у него документы, сразу его задержали — уже на территории России. Так Белоруссия нигде не будет фигурировать в документах и не будет оснований инициировать судебный процесс на международном уровне.

В подобных случаях защитники не могут доказать, что, например, гражданин России был задержан в Белоруссии, потому что нет подтверждающих документов.

В моей практике были случаи, когда ЕСПЧ выносил решение об отказе в экстрадиции, а уже назавтра его похищали и через сутки доставляли туда, куда хотели экстрадировать два года.

Что-то подобное было с одним из убийц начальника штаба областного управления МВД полковника Андрея Гошта и его семьи (они были убиты в 2016 году в селе Ивашеевка Самарской области — прим. «Медузы»). Гражданин Узбекистана покинул территорию РФ, а потом якобы добровольно вернулся в Россию и был арестован.

Если говорить о Белоруссии, то можно вспомнить недавний случай, когда Верховный суд страны принял решение об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина (Азербайджан объявил его в международный розыск из-за того, что он посетил эту страну, несмотря на то что находился в черном списке после посещения Нагорного Карабаха — прим. «Медузы»). Россия просила, чтобы его не выдавали Азербайджану, но белорусские власти его демонстративно экстрадировали.