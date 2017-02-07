Блогера Лапшина экстрадировали из Белоруссии в Азербайджан
Блогер Александр Лапшин, арестованный в Белоруссии по запросу Азербайджана, доставлен в Баку рейсом из Минска. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Ранее 7 февраля Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Лапшина на решение о его экстрадиции. После этого оно вступило в силу.
Александр Лапшин — блогер и путешественник, гражданин РФ, Украины и Израиля. Азербайджан объявил его в международный розыск из-за того, что он посетил эту страну несмотря на то, что находился в «черном списке» после посещения Нагорного Карабаха (для этого он использовал украинский паспорт, где его имя записано как «Олександр»). Кроме того, его обвиняют в призывах к нарушению целостности Азербайджана.
Лапшин был задержан в Белоруссии в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе власти Белоруссии решили экстрадировать его. Против выдачи Лапшина выступили власти России и Израиля; кампания в его поддержку была организована в Армении.