Блогера Лапшина экстрадировали из Белоруссии в Азербайджан

Блогер Александр Лапшин, арестованный в Белоруссии по запросу Азербайджана, доставлен в Баку рейсом из Минска. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее 7 февраля Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Лапшина на решение о его экстрадиции. После этого оно вступило в силу.