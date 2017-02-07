Верховный суд Белоруссии разрешил экстрадицию россиянина по запросу Азербайджана

После слушаний в Верховном суде постановление об экстрадиции вступило в силу. Заседание проходило в закрытом режиме без участия Лапшина.

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу блогера Александра Лапшина, который пытался оспорить решение об экстрадиции в Азербайджан.

Лапшина задержали в Белоруссии в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, его обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Лапшин является гражданином России, Украины и Израиля.

Россия и Израиль выступили против выдачи своего гражданина третьей стране. В Армении также организовали кампанию в поддержку Лапшина.