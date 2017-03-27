СК заявил о подкупе участников митингов. Заведено дело по трем статьям УК
Следственный комитет России заявил, что участникам акции протеста 26 марта предлагали деньги в случае их задержания. Главное управление по расследованию особо важных дел проверяет эту информацию.
В сообщении СК говорится, что следствие идет в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям Уголовного кодекса — о посягательстве на жизнь полицейского, применении насилия к сотруднику полиции и хулиганстве.
Следственный комитет РФ располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подросткам, которые участвовали в массовых акциях, обещали деньги, если их задержат. Кто именно это делал, Песков не уточнил.
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов было возбуждено по факту нападения на полицейского в Москве. Дело о применении насилия завели в Волгограде, подозреваемым по нему проходит студент педагогического вуза. Об уголовном деле по статье «хулиганство» ранее не сообщалось.
Акции против коррупции прошли 26 марта в десятках городов России. Во многих случаях они не были согласованы с властями, полиция задерживала участников митингов. В Москве были задержаны более тысячи человек.