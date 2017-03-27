СК заявил о подкупе участников митингов. Заведено дело по трем статьям УК

Следственный комитет России заявил, что участникам акции протеста 26 марта предлагали деньги в случае их задержания. Главное управление по расследованию особо важных дел проверяет эту информацию.

В сообщении СК говорится, что следствие идет в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям Уголовного кодекса — о посягательстве на жизнь полицейского, применении насилия к сотруднику полиции и хулиганстве.