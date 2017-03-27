В Волгограде против студента завели дело о нападении на полицейского во время протестов

В Волгограде возбуждено уголовное дело о применении насилия против полицейского на акции протеста, которая прошла 26 марта. Подозреваемым по делу проходит студент пятого курса местного педагогического университета, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным «ОВД-Инфо», на протестной акции Максим Бальдинов ударил полицейского ногой. Затем, как сообщается, от Бальдинова требовали дать показания, что его кто-то попросил напасть на полицейского. При этом координатор штаба Алексея Навального в городе Алексей Волков сообщает, что фамилия подозреваемого — Бельдиков.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.