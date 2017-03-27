В Волгограде против студента завели дело о нападении на полицейского во время протестов
В Волгограде возбуждено уголовное дело о применении насилия против полицейского на акции протеста, которая прошла 26 марта. Подозреваемым по делу проходит студент пятого курса местного педагогического университета, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным «ОВД-Инфо», на протестной акции Максим Бальдинов ударил полицейского ногой. Затем, как сообщается, от Бальдинова требовали дать показания, что его кто-то попросил напасть на полицейского. При этом координатор штаба Алексея Навального в городе Алексей Волков сообщает, что фамилия подозреваемого — Бельдиков.
Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.
Всего в ходе протестной акции в Волгограде задержаны 28 человек, против которых составили 32 протокола об административных правонарушениях. Шестеро из задержанных — школьники, из которых четверым еще нет 18 лет.
26 марта протестные акции прошли в десятках российских городов. В большинстве случаев они не были согласованы с властями, что привело к задержаниям участников. В Москве также было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника ОМОН.