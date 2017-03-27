Песков: подросткам обещали деньги, если их задержат на митинге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подросткам, которые участвовали в митингах 26 марта, обещали деньги, если их задержат.

«Есть определенные подтверждения тому», — сказал Песков. Какие именно подтверждения он имеет в виду, неизвестно. Кто обещал деньги подросткам, Песков также не уточнил.

Песков назвал прошедшие акции незаконными и обвинил их организаторов в провокации. Сотрудники полиции, по мнению пресс-секретаря президента, действовали «абсолютно корректно, высокопрофессионально и законно».

«В Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать этих масштабов», — заявил Песков. На вопрос, много ли людей, по мнению Кремля, участвовали в митингах, пресс-секретарь президента ответил: «Смотря с чем сравнивать, смотря из чего исходить».

По словам Пескова, об акциях было доложено Владимиру Путину.

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