На митинге в Томске пятиклассник предложил политическую реформу. Видео

Одним из самых заметных эпизодов митингов протеста, которые прошли 26 марта по всей России, стала речь томского пятиклассника Глеба Токмакова. Выступая на митинге в своем городе, он заявил, что в России необходимо изменить Конституцию и Уголовный кодекс — чтобы законы работали на жителей. «Медуза» публикует видеозапись и расшифровку выступления Токмакова.

На митинге в Томске выступил пятиклассник Meduza

— Добрый день, меня зовут Глеб Токмаков, я ученик пятого класса. Тут были почти все люди, относящиеся к тем, кто борется с коррупцией, люди, которые относятся к газетам, люди, которые учатся в институтах, в университетах. В общем я хотел выступить с предложением. Раз критикуешь — значит предлагай. Кто-то сказал: «Власть миллионов, а не миллионеров». Да, это правильный лозунг, я с ним согласен. Но в огромной стране невозможна власть народа, каждый хочет чего-то своего. Каждый хочет чего-то своего. Поэтому неважно, кто будет у власти: Навальный, Путин…

— Это важно!

— Ну нет, это не важно, просто главное — поменять саму систему власти, систему образования, систему здравоохранения. Я учусь в школе, меня удивляет, почему школа настолько политизирована. Там, за то, что ты не нарисовал какую-то картинку про нашу власть, могут поставить двойку! Да такого не должно быть.

Где во власти находятся коррупционеры, которым… Конституция должна по сути на нас работать, а не на них. Почему в нашей стране Конституция против Уголовного кодекса, правового кодекса? Надо менять Конституцию вместе с Уголовным кодексом! Все.

— Молодец!