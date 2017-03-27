26 марта в десятках городах России прошли акции против коррупции. Только в Москве полиция задержала больше тысячи людей: их обвиняют в административных правонарушениях и собираются судить. «Медуза» публикует инструкцию правозащитного проекта ОВД-Инфо о том, что ждать задержанным в судах и как нужно действовать.

На очень многих задержанных 26 марта были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП. Это означает, что начиная с 27-го и в ближайшие недели всех этих людей ожидают судебные разбирательства в рамках административного процесса.

Крайне полезно к этому как следует подготовиться. Команда ОВД-Инфо составила специальную справку, в которой подробно описано, что ждет «правонарушителей», на которых оформили протоколы по этой статье, и как должны проходить судебные разбирательства.

Чаще всего в полиции пишут протоколы по 5-й части этой статьи: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Эта часть относительно легкая, максимальное наказание по ней — штраф до двадцати тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов (применяются гораздо реже, чем штраф). Куда опаснее 2-я часть: «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» — по ней и штраф выше — до 30 тысяч — и арестовать могут на срок до 10 суток.

26 марта активно использовалась часть 6.1 — «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». Штраф — до 20 тысяч, арест — уже до 15 суток.

Помимо статьи 20.2, на задержанных могли составлять протоколы и по статье 19.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей». Это в своем роде парадоксальная статья, потому что по ней можно получить и сравнительно мелкий штраф — до тысячи рублей — и арест до пятнадцати суток. Людей, которых могут арестовать по административным статьям, в отделах полиции часто оставляли на ночь — но это совершенно не значит, что суд их арестует.

Важно еще вот что: российские суды если и оправдывают задержанных на митингах, то — по формальным основаниям. Поэтому полезно прочесть историю успеха, в который этим формальности детально описаны.

Впрочем, все может быть значительно хуже. Многие задержанные 26 марта столкнулись с совсем неожиданным для участников мирных акций явлением — им пришлось пообщаться с представителями Следственного комитета, расследующими уголовное дело (интересно, что в разных отделах людям сообщали разную информацию о том, что же это за дело). Таким людям будет полезно ознакомиться с инструкцией «Команды 29» о том, как общаться со следователями.