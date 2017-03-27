истории

От Петербурга до Владивостока. Всероссийская акция протеста в фотографиях

Meduza
21:23, 26 марта 2017

Акция протеста в Петербурге на Дворцовой площади

Фото: Вадим Фролов

26 марта по всей России прошла акция против коррупции, поводом для которой стало расследование Фонда борьбы с коррупции о премьер-министре Дмитрии Медведеве. На улицы вышли тысячи людей (а в Москве, судя по всему, больше десяти тысяч); сотни из них были задержаны полицией (большинство — опять же, в Москве). Одна из главных особенностей сегодняшних митингов — то, насколько массовыми они получились в регионах. «Медуза» показывает, как антикоррупционные акции выглядели во Владивостоке, Новосибирске, Кирове, Екатеринбурге, Челябинске — и во многих других городах.

В Петербурге протестующие от места сбора на Марсовом поле почти без противодействия полиции направились на Дворцовую площадь
Фото: Вадим Фролов
На Дворцовой площади в полицию, в частности, бросали дымовые шашки. Однако задерживать протестующих начали сильно позже — когда они пошли вверх по Невскому проспекту к площади Восстания
Фото: Вадим Фролов
Участники акции протеста в Петербурге. По подсчетам «Фонтанки», на улицы в городе вышли около десяти тысяч человек
Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA
В Екатеринбурге на несогласованный митинг на площадь Труда вышли около двух тысяч человек
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Начавшись как митинг, акция в Екатеринбурге в итоге превратилась в шествие: ее участники дошли от площади Труда до «Ельцин-центра» и обратно
Фото: Яромир Романов / Znak.com
Полицейские в Екатеринбурге задержали, по данным Znak.com, около десяти человек. Проходивший на той же площади Труда провластный митинг движения НОД и казаков также никак не помешал протестной акции
Фото: Яромир Романов / Znak.com
Томск — один из городов, где митинг был санкционированным. По данным Tomsk.ru, собралось на него более 500 человек
Фото: Марат Хамматов / Tomsk.ru
Одним из главных героев социальных сетей 26 марта стал выступивший на митинге в Томске школьник
Фото: Марат Хамматов / Tomsk.ru
Как и в других городах, в Томске было много плакатов разной степени изобретательности
Фото: Марат Хамматов / Tomsk.ru
На митинг в Челябинске, по данным 31tv.ru, вышли от одной до двух тысяч человек. Как и в большинстве городов, акция была несогласованной. Митингующие собрались на Алом поле и прошли пешком по центру города
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
По данным одного из организаторов акции в Челябинске Алексея Табалова, сотрудники полиции задержали 13 человек, трое из которых — несовершеннолетние. Был задержан и сам Табалов
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Одним из самых ярких оказался митинг в Краснодаре. Здесь, по данным «Югополиса», полиция задержала более ста человек. Полиция пыталась активно препятствовать движению митингующих от Чистяковской рощи по улицам города
Фото: Николай Хижняк / Югополис
Также в Краснодаре в ход пошли дымовые шашки — ими, как пишет «Югополис», стали забрасывать протестующих при попытке развернуть плакаты
Фото: Николай Хижняк / Югополис
На главной площади Краснодара рядом с припаркованными автозаками под дождем проводилось спортивное мероприятие — с десяток людей играли в настольный теннис и бадминтон
Фото: Николай Хижняк / Югополис
Во Владивостоке акция также была не санкционирована властями. Одного из ее организаторов, депутата городской думы от КПРФ Юрия Кучина задержали еще до начала митинга; на самой акции полицейские задержали около 40 человек
Фото: Юрий Мальцев / Reuters / Scanpix /LETA
Среди прочего протестующие во Владивостоке принесли с собой вырезанную из картона ростовую фигуру Дмитрия Медведева
Фото: Юрий Мальцев / Reuters / Scanpix /LETA
В Новосибирске акция оказалась одной из самых массовых — на нее, по данным NGS.ru, вышли более 4 тысяч человек
Фото: Александр Кряжев / Sputnik / Scanpix / LETA
В Кирове с разницей в два часа состоялось даже две акции: сначала пикет, а потом митинг
Фото: Александр Бахтин / ТАСС / Scanpix / LETA
По данным progorod43.ru, на митинге в Кирове присутствовали около 300 человек
Фото: Александр Бахтин / ТАСС / Scanpix / LETA
В Нижнем Новгороде, по данным opennov.ru, на несанкционированную акцию вышло около 600 человек. 50 из них были задержаны
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Митинг в Самаре, по данным «Московского комсомольца», собрал более 2000 человек. После акции у местного драмтеатра часть протестующих переместилась к Ленинскому РОВД, куда полиция отвезла задержанных организаторов митинга
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В Иркутске митинг также был разрешен властями, прошел без эксцессов и собрал около полутора тысяч человек
Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ
В Севастополе (на фотографии) и Симферополе сторонники Алексея Навального планировали одиночные пикеты; некоторых из них задержали еще до того, как они попытались выйти на площадь
Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ
В Воронеже антикоррупционный митинг, на который пришли около тысячи человек, прошел на территории «гайд-парка» — и, соответственно, не требовал согласования с властями
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В Перми накануне митинга переговоры активистов с властями шли семь часов — в итоге митинг был санкционированный, выступали даже музыканты. Оценки посещаемости акции сильно разнятся: правоохранительные органы говорят о 520 участниках, организаторы — о 4 тысячах
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Алексея Навального, расследование которого в отношении Дмитрия Медведева стало поводом для акции, в Москве задержали через несколько минут после выхода из метро. Однако когда автозак с политиком попытался выехать из переулка, сторонники Навального заблокировали дорогу автомобилями
Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA
Задержания в Москве проводились особенно жестко — впрочем, пострадал и один полицейский: он находится в больнице с черепно-мозговой травмой, а Следственный комитет уже возбудил по этому поводу уголовное дело
Фото: Александр Уткин / AFP / Scanpix / LETA
Одними из главных героев акции на Пушкинской площади стали двое подростков, забравшихся на фонарь. Сотрудники полиции так и не смогли их оттуда снять — и задержали, только когда юноши спустились сами
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Полиция почти час вытесняла участников акции с Пушкинской площади, по дороге задерживая десятки людей и вступая в стычки с протестующими. Подробнее — в репортаже Даниила Туровского и Евгения Макарии
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС / Scanpix / LETA
Отряд полиции выстраивается в линии, чтобы блокировать протестующих на Пушкинской площади
Фото: Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA
По последним данным, на акции протеста в Москве задержаны более 900 человек
Фото: Александр Уткин / AFP / Scanpix / LETA

Акции против коррупции по всей России

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