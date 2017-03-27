От Петербурга до Владивостока. Всероссийская акция протеста в фотографиях

26 марта по всей России прошла акция против коррупции, поводом для которой стало расследование Фонда борьбы с коррупции о премьер-министре Дмитрии Медведеве. На улицы вышли тысячи людей (а в Москве, судя по всему, больше десяти тысяч); сотни из них были задержаны полицией (большинство — опять же, в Москве). Одна из главных особенностей сегодняшних митингов — то, насколько массовыми они получились в регионах. «Медуза» показывает, как антикоррупционные акции выглядели во Владивостоке, Новосибирске, Кирове, Екатеринбурге, Челябинске — и во многих других городах.