истории
От Петербурга до Владивостока. Всероссийская акция протеста в фотографиях
Meduza
21:23, 26 марта 2017
Фото: Вадим Фролов
26 марта по всей России прошла акция против коррупции, поводом для которой стало расследование Фонда борьбы с коррупции о премьер-министре Дмитрии Медведеве. На улицы вышли тысячи людей (а в Москве, судя по всему, больше десяти тысяч); сотни из них были задержаны полицией (большинство — опять же, в Москве). Одна из главных особенностей сегодняшних митингов — то, насколько массовыми они получились в регионах. «Медуза» показывает, как антикоррупционные акции выглядели во Владивостоке, Новосибирске, Кирове, Екатеринбурге, Челябинске — и во многих других городах.
Акции против коррупции по всей России
- Митинги против коррупции по всей России. Как это было Акции в десятках городов; задержаны сотни участников
- Будете сопротивляться — сядете Акция протеста в центре Москвы закончилась столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Репортаж «Медузы»
- Молодежь без вождей В Петербурге протестующие митинговали на Дворцовой площади и прошли шествием по Невскому проспекту. Репортаж «Медузы»