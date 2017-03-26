Возбуждено дело о нападении на полицейского во время акции протеста в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции в Москве. Об этом сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.
Она рассказала, что 33-летнему полицейскому нанесли несколько ударов неустановленным предметом по голове. При этом Иванова говорит о нескольких неизвестных лицах.
Дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ). По ней возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненного заключения или смертной казни.
Расследование по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb— Андрей (@Soshnikoff) 26 марта 2017 г.