Возбуждено дело о нападении на полицейского во время акции протеста в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции в Москве. Об этом сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Она рассказала, что 33-летнему полицейскому нанесли несколько ударов неустановленным предметом по голове. При этом Иванова говорит о нескольких неизвестных лицах.

Дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ). По ней возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненного заключения или смертной казни.

Расследование по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.