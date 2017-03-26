Возбуждено дело о нападении на полицейского во время акции протеста в Москве

Интерфакс
17:14, 26 марта 2017
Надежный источник

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции в Москве. Об этом сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Она рассказала, что 33-летнему полицейскому нанесли несколько ударов неустановленным предметом по голове. При этом Иванова говорит о нескольких неизвестных лицах.

Дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ). По ней возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненного заключения или смертной казни.

Расследование по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что после нападения в центре Москвы полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По словам видевшего момент нападения корреспондента «Би-би-си», кто-то ударил мужчину ногой.
26 марта в Москве и других российских городах прошли антикоррупционные акции протеста. В Москве, по данным ГУВД, были задержаны 500 человек, при этом правозащитники говорят о 700 задержанных.

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