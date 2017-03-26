В Москве пострадавшего во время протестов полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой

В Москве с черепно-мозговой травмой госпитализирован сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста против коррупции. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Согласно сообщению, один из участников акции ударил пострадавшего по голове.

Ранее корреспондент «Би-би-си» Андрей Сошников опубликовал в твиттере видео, на котором полицейский лежит на земле — по словам журналиста, после удара «с ноги».