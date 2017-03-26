В Москве пострадавшего во время протестов полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой
В Москве с черепно-мозговой травмой госпитализирован сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста против коррупции. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Согласно сообщению, один из участников акции ударил пострадавшего по голове.
Ранее корреспондент «Би-би-си» Андрей Сошников опубликовал в твиттере видео, на котором полицейский лежит на земле — по словам журналиста, после удара «с ноги».
Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb— Андрей (@Soshnikoff) March 26, 2017
Шествие по Тверской улице в Москве, организованное оппозиционером Алексеем Навальным, не было согласовано городскими властями. К моменту начала акции значительная часть протестующих заняла Пушкинскую площадь. Полиция и ОМОН с применением силы разогнали присутствующих, несколько сотен человек были задержаны.