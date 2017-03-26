В Москве задержаны более 500 человек

Московская полиция задержала более 500 человек во время несогласованной акции протеста против коррупции. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В отношении большинства задержанных, как предполагается, будут составлены протоколы о нарушении правил проведения митинга.

Обновление. В пресс-службе столичного управления МВД заявили, что всего были задержаны около 500 человек, сообщает «Интерфакс». При этом правозащитники «ОВД-Инфо» сообщают о 700 задержанных.