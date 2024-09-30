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Война Девятьсот пятидесятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией, заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель. По ее словам, забор может быть построен как вдоль всей границы, так и на какой-то ее части. Весной 2023 года о начале строительства забора на границе с Россией сообщили власти Финляндии.
- Украинцам представят «план победы» Зеленского, но некоторые его положения будут засекречены, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире Национального телемарафона. «Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, в победах наших военных», — сказал Ермак.
- В поселке Октябрьский Белгородской области при атаке украинского беспилотника погиб боец самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще один мирный житель получил ранения, от госпитализации он отказался. Минобороны России заявило, что ночью над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.
- Киев ночью атаковали российские беспилотники, которые «заходили волнами и по разным направлениям», как сообщили в военной администрации. Воздушная тревога продолжалась больше пяти часов. Обломки одного дрона обнаружены возле жилого дома в Оболонском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. О пострадавших не сообщается.
- В Николаевской области в связи с обстрелом ночью закрыли движение поездов на перегоне Долинская — Николаев, сообщили в «Украинской железной дороге». Поезд Киев — Николаев изменил маршрут.
- Украинские силы ПВО за ночь сбили 67 российских беспилотников из 76 запущенных и одну управляемую ракету Х-59/69, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Фото на обложке: Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA