Путин присвоил звание Героя России «военкору» Евгению Поддубному. В начале августа корреспондент ВГТРК получил ранение в Курской области

Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание Героя РФ присвоено Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в документе.

В начале августа Поддубный получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области. Его госпитализировали в больницу в Курске, а затем перевезли в Москву.

Как сообщали врачи, корреспондент ВГТРК получил ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. 13 сентября Поддубного выписали из больницы.

Евгений Поддубный с 2011 года работает специальным корреспондентом пропагандистского телеканала «Россия-24» (входит в ВГТРК), а также ведет собственный телеграм-канал. Как отмечает РБК, Поддубный дважды был доверенным лицом Владимира Путина — на президентских выборах 2018 и 2024 годов. «Военкор» находится под санкциями Украины, ЕС, США и Австралии.

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