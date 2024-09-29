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Война Девятьсот сорок девятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 сентября читайте здесь.
Что нового к середине дня
- Поправки в российскую ядерную доктрину уже подготовлены, в ближайшее время они будут оформляться юридически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Определять, наступили ли условия для возможности применения ядерного оружия в соответствии с новой доктриной, будет Минобороны.
- Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Запорожья увеличилось до 16 человек, сообщил глава региона Иван Федоров. Среди них — подросток и восьмилетняя девочка.
- Минобороны РФ заявило о захвате села Макеевка в Луганской области. Украинские военные потерю контроля над населенным пунктом не подтверждали.
- Командира 72-й механизированной бригады ВСУ, которая держит оборону в Угледаре, уволили с должности. Причины не уточняются; ранее появлялись сведения, что Иван Винник назначен на более высокую должность «с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта». Угледар окружен российскими войсками, независимые наблюдатели прогнозируют, что в ближайшее время он, скорее всего, будет полностью захвачен.
Главные события ночи и утра
- Украинские дроны массово атаковали территорию РФ. По сообщению Минобороны, российской ПВО были уничтожены 125 беспилотников самолетного типа: 67 из них над Волгоградской областью, по 17 над Белгородской и Воронежской областями, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 — над акваторией Азовского моря.
- В Воронеже падающий беспилотник попал в многоэтажный дом, сообщил губернатор Александр Гусев. Никто из жильцов не пострадал, повреждены несколько автомобилей. По словам Гусева, из-за падения беспилотников в нескольких районах города начались пожары, их уже потушили.
- В Ростовской области в результате падения беспилотника начался лесной пожар, он охватил площадь 20 гектаров, сообщил губернатор Василий Голубев.
- Российские военные выпустили не менее 10 снарядов по Запорожью, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. Под обстрел, по его словам, попали жилые дома, разрушена многоэтажка. По последним данным, пострадали 11 человек.
- Российские войска за ночь выпустили по Украине 22 беспилотника «Шахед», заявили в ВСУ. По информации военных, 15 беспилотников были сбиты в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Фото на обложке: Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA