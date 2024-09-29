Кремль: определять, наступили ли условия для применения Россией ядерного оружия, будет Минобороны

Поправки в российскую ядерную доктрину уже подготовлены, в ближайшее время они будут оформляться юридически. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из слов Пескова следует, что определять, наступили ли условия для возможности применения ядерного оружия, будут военные, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание.

Песков также отметил, что решение пересмотреть ядерную доктрину было принято, так как «по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины».

Обновление российской ядерной доктрины, расширяющее список оснований для применения ядерного оружия, анонсировал президент Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 25 сентября.

Среди новых оснований для применения ядерного оружия — «агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

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