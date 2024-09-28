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Война Девятьсот сорок восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 сентября читайте здесь.
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- Российские войска почти полностью окружили Угледар, ВСУ проводят наступление в Волчанске Харьковской области и в Курской области. Сводка российско-украинской войны на 28 сентября.
Сумы, 28 сентября
По последним данным, в Сумах в результате российского удара погибли семь человек, 12 человек получили тяжелые ранения, сообщила областная администрация.
Главные новости утра
- Армия РФ в ночь на 28 сентября дважды нанесла удар по больнице в Сумах, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Погибли шесть человек. Сумская областная военная администрация заявила об ударах российских дронов-камикадзе по городу.
- Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, российская армия в ночь ан 28 сентября запустила по территории Украины 72 дрона типа «Шахед» из Курска, Приморско-Ахтарска и Орла, а также с территории Крыма. Кроме того, россияне обстреляли Украину двумя ракетами «Искандер-М» (с территории Крыма) и двумя ракетами Х-59/69 (их запустили из воздушного пространства над оккупированной частью Запорожской области). Ракеты Х-59/69 и 69 беспилотников удалось сбить над Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три — были потеряны локационно потеряны на территории Украины.
- Минобороны РФ объявило, что ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской,
Что еще
- Для Украины, которая пытается восстановить энергосистему после массированных ударов, предстоящая зима может стать одной из самых тяжелых за все время войны, пишет The Washington Post. По оценкам экспертов, пишет издание, в лучшем случае, украинцев ждет по четыре часа отключений в день, в худшем — до 20 и более в разгар холодов. «Этой зимой мы можем оказаться в большой, большой беде», — сказал изданию на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник.
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Фото на обложке: Pierre Crom / Getty Images