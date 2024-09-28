В Харьковской области в результате удара российского дрона погиб судья Верховного суда Украины. Он развозил гуманитарную помощь

В Казачьей Лопани Харьковской области погиб судья Верховного суда Украины, развозивший гуманитарную помощь местным жителям. Его автомобиль атаковал российский дрон, сообщила Харьковская областная прокуратура, не называя имя судьи.

По данным «РБК-Украина», погибший судья — 61-летний Леонид Лобойко. Пресс-служба Верховного суда Украины сообщила о гибели Лобойко, не став уточнять подробности произошедшего.

Три женщины находившиеся в автомобиле вместе с судьей Верховного суда получили ранения, они доставлены в больницу, сообщила областная прокуратура.

В Верховном суде Украины может быть не более 200 судей. Они назначаются президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия. По состоянию на начало 2023 года, в Верховном суде было 178 судей.

Леонид Лобойко был судьей Верховного суда в Кассационном уголовном суде.

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