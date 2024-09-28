Российская армия нанесла удар по больнице в Сумах. Погибли шесть человек

Армия РФ в ночь на 28 сентября дважды нанесла удар по больнице в Сумах, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В результате первого удара, написал Клименко в своем телеграм-канале, были повреждены перекрытия нескольких этажей больницы, погиб один человек. Когда пациентов и персонал больницы эвакуировали, российская армия нанесла второй удар по больнице.

МВС України

МВС України

Всего, по данным на утро 28 сентября, известно о шести погибших в результате российского удара по больнице, среди которых сотрудник полиции. Еще один полицейский получил ранение, сообщил глава МВД Украины.

Сумская областная военная администрация также сообщает, что Сумы были атакованы российским дронами типа «Шахед». Удары, по предварительным данным, были нанесены по жилому сектору. Последствия атаки выясняются.